A Pralormo bulbi speciali in regalo per tutti coloro che faranno la visita guidata al Parco e Castello

Al via il piantamento di oltre 130 mila bulbi, con varietà di tulipani nuove e particolari per festeggiare la XXV edizione di “Messer Tulipano”, la grande manifestazione che si svolgerà nel parco del castello di Pralormo 29 marzo al 1 maggio 2025.

Come ogni anno ci sarà un argomento collaterale diverso e per i 25 anni dell’evento si è pensato di realizzare scenografie straordinarie, con aiuole dedicate anche ad altri fiori.

Si ripercorrerà inoltre la storia del personaggio olandese che 25 anni fa affascinò Consolata Pralormo in occasione di un viaggio in Olanda, a tal punto da decidere di appassionare anche gli italiana a questo fiore meraviglioso.

Punto di riferimento per gli appassionati di fiori di tutta la Penisola, l’evento annuncia ogni anno la primavera con la straordinaria fioritura di oltre 100.000 tulipani e narcisi.

Ai visitatori del Parco e del Castello il 27 ottobre, a fronte del biglietto di ingresso alla visita guidata, verranno regalati alcuni bulbi.

L’incantevole parco del Castello è stato progettato nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten, artefice dei più importanti parchi all’inglese delle residenze sabaude e in Piemonte. Nei grandi prati sono state create aiuole dalle forme morbide e sinuose, progettate ponendo particolare attenzione a non alterare l’impianto storico originario. Le aiuole “serpeggiano” tra gli alberi secolari, mentre nel sottobosco occhieggiano ciuffi di muscari, di narcisi e di giacinti. L’architetto Kurten approfittò dello scenario naturale della catena di montagne che costituisce uno sfondo magnifico, con il panorama dal colle di Cadibona al Monterosa e propose dei tagli sapienti fra gli alberi in modo da godere di alcuni scorci particolari durante le passeggiate nel parco, tra i quali spicca maestoso il Monviso.