A Luserna Alta le Poste rimarranno aperte anche il venerdì mattina

Rimarrà aperto una mezza giornata in più l'ufficio postale della frazione di Luserna (piazza Danna Falco 4), anche per soddisfare le esigenze di chi arriva da Lusernetta e Rorà. Ad annunciarlo nei giorni scorsi è stata l'Amministrazione comunale di Luserna San Giovanni che ha ricevuto conferma da Poste Italiane: “Dal 16 dicembre a Luserna Alta gli sportelli resteranno aperti anche il venerdì dalle 8,20 alle 13,45. Si tratta di un'estensione importante del servizio data la quantità di persone che gravitano su quell'ufficio per i sevizi postali e che arrivano anche dai Comuni limitrofi. Sia Lusernetta che Rorà, infatti, ne sono sprovvisti” sottolinea il sindaco di Luserna San Giovanni Duilio Canale.

La nuova mezza giornata va quindi ad aggiungersi a quelle del martedì e giovedì in cui gli sportelli sono aperti dalle 8,20 alle 13,45 e del sabato in cui aprono alle 8,20 e chiudono alle 12,45. “L'accordo con Poste Italiane è un risultato importante soprattutto in un periodo come questo in cui assistiamo ad una razionalizzazione dei servizi nelle zone periferiche” conclude Canale.