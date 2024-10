Frane e smottamenti per la pioggia a Bricherasio: alcune strade e piste sono state chiuse

Frane e smottamenti mettono in crisi la viabilità collinare di Bricherasio. Frane in due diversi punti del paese hanno determinato la chiusura della viabilità interna di strada Cuccia in località Bric e della pista boschiva di collegamento fra località Cuccia e località pian Morero. Sempre in strada Cuccia c'è stato uno smottamento in località Batitot: è raccomandata quindi prudenza nel percorrerla. Visto il perdurare delle precipitazioni inoltre è stata emessa un'ordinanza per la chiusura precauzionale di strada Rivà dove spesso si verificano frane, nel tratto fra strada Torretti e strada Brandin.