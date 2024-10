Cambiare il proprio sguardo con le lenti a contatto colorate graduate

Tutti almeno una volta nella vita abbiamo desiderato avere gli occhi di un colore diverso dal nostro. Chi ha i “tradizionali” occhi castani sognava un più ricercato azzurro o verde, mentre chi aveva questi colori di natura magari almeno per una volta voleva avere tinte più mediterranee con degli occhi scuri. Rispetto a qualche decennio fa, tuttavia, questo desiderio è diventato molto più a portata di mano grazie alle lenti a contatto colorate graduate.

Cosa si intende per lenti a contatto colorato graduate?

Le lenti a contatto colorate graduate non sono molto diverse dalle “lentine” tradizionali: la differenza è che quest’ultime sono completamente trasparenti, mentre le prime sono colorate in corrispondenza dell’iride, lasciando ovviamente trasparente la parte che aderisce alla pupilla da cui dipende la visione. A seconda della colorazione scelta, con le lenti colorate si può enfatizzare o addirittura “cambiare” il colore dell’iride: ovviamente si tratta di un trucco, il cui risultato è però così efficace da poter ingannare chiunque. Rispetto a qualche anno fa, quando le lenti colorate erano solo un vezzo estetico che non correggeva i difetti della vista, questa tipologia di lenti può essere usata anche da chi ha problemi di vista.

Chi può portare le lenti a contatto colorate graduate

Così come per quelle tradizionali, anche le lenti a contatto colorate possono correggere difetti visivi quali astigmatismo, miopia e ipermetropia.

Come scegliere le lenti a contatto colorate graduate?

Prima di acquistare delle lenti a contatto colorate graduate ci sono due specifici fattori da considerare: periodicità e colorazione.

Le lenti a contatto colorate possono essere giornaliere, bisettimanali o mensili. Se si vuole cambiare colore ai propri occhi solo per un’occasione speciale, optare per le giornaliere è la soluzione migliore; se invece si è alla ricerca di un cambiamento più profondo, che porti ad avere gli occhi di un colore diverso per un periodo quanto più lungo possibile, si può optare per le mensili o le bisettimanali.

Stabilità la periodicità, non resta che scegliere la colorazione, e qui l’unico parametro è il gusto soggettivo. Con le lenti colorate graduate si può enfatizzare il colore naturale dei propri occhi oppure cambiare totalmente: ad esempio, se una persona con gli occhi castani mette delle lenti a contatto color miele, avrà gli occhi di un bel color nocciola, rimarcando quindi il proprio sguardo ma senza stravolgere più di tanto il proprio aspetto; se invece hai gli occhi scuri e indossi delle lenti color blu zaffiro, è ovvio che il risultato finale sarà ancora più evidente.