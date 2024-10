Chiusa a scopo precauzionale fino a cessata emergenza la strada della Comba Carbonieri

È stata chiusa a scopo precauzionale la strada che si innoltra nella Comba Carbonieri e porta al rifugio Barbara Lowrie. Impegnati nel monitoraggio del territorio dell’alta valle da venerdì 25 ottobre, ieri pomeriggio (sabato 26) i volontari del gruppo Aib e protezione civile di Villar Pellice sono stati chiamati per rimuovere una pianta caduta sulla strada a causa di uno smottamento dovuto alla pioggia. “I nostri volontari hanno riaperto la carreggiata che ora è percorribile in caso di emergenza ma, sentiti i Comuni di Bobbio Pellice e Villar Pellice, abbiamo comunque deciso di chiudere la strada a scopo precauzionale fino a cessata emergenza” spiega il capo gruppo dell’Aib Luca Biesuz. Nessuno può garantire, infatti, che lungo il tragitto che porta al rifugio non ci siano altre criticità: “Non è da escludere la possibilità che ci siano stati altri movimenti franosi” aggiunge.