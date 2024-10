Al Polo del '900, Alberto Barbera inaugura la rassegna sui grandi maestri della cultura italiana

Al Polo del ‘900 martedì 29 ottobre inaugura una nuova serie di appuntamenti intitolata I grandi maestri della cultura italiana.

Gli incontri nascono per mettere in dialogo figure di spicco del mondo culturale con studenti delle scuole superiori ma sono aperti al pubblico. Gli ospiti racconteranno il secolo scorso attraverso incontri dedicati a temi come la musica, il teatro, la letteratura, l’arte. Gli appuntamenti rappresentano per gli studenti e il pubblico preziosi momenti per ascoltare racconti inediti e storie straordinarie dalla voce dei grandi protagonisti del mondo culturale e avere l’opportunità di interagire con loro. Un'occasione di scambio e dialogo unica.

Il primo appuntamento della rassegna ospita Alberto Barbera, Direttore artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, a lungo presidente del Museo del Cinema di Torino e noto critico cinematografico italiano.

Attesi nelle prossime settimane Michele dall’Ongaro, compositore, musicologo, conduttore radiofonico, in passato Direttore Artistico dell’Orchestra Nazionale della Rai e attualmente Sovrintendente dell’Accademia di Santa Cecilia (il 26 novembre).

A seguire Michele Cortelazzo, professore emerito di Linguistica italiana all’Università di Padova e accademico ordinario dell’Accademia della Crusca (il 2 dicembre). A chiudere questa prima tornata di ospiti, Paolo Conte, cantautore e polistrumentista di culto famoso in tutto il mondo (il 6 dicembre).