Castelli Aperti: ultimo weekend per visitare le dimore storiche del Piemonte

Si avvia alla conclusione Castelli Aperti. La rassegna, sostenuta da Regione Piemonte è giunta quest’anno alla sua ventinovesima edizione e dalla domenica di Pasqua ha aperto le porte ogni domenica a oltre 80 beni e siti storici tra castelli, palazzi, giardini, borghi, musei e ville. Dimore regali che racchiudono secoli di storia, giardini incantati, paesi che si stagliano imponenti sulla cima delle colline, musei che offrono collezioni pregiate: Castelli Aperti ha condotto il visitatore dalla primavera all’autunno in un viaggio alla scoperta dell’arte e della cultura del Piemonte.



Anche in questa ventinovesima edizione, la rassegna ha visto crescere i beni appartenenti al proprio circuito e ha migliorato la loro accessibilità grazie a due progetti molto importanti: Monferrato a Occhi Chiusi e Castelli Aperti – Innovazione, accessibilità e cultura.



Il primo progetto - promosso dall’ Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti (APRI-odv) in collaborazione con l’Associazione Amici di Castelli Aperti eR.P. Liguria ODV e finanziato dalla Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando "Territori in luce” – ha reso accessibili quattro beni appartenenti al circuito agli ipovedenti e non vedenti. Il borgo di Rosignano Monferrato, Villa Ottolenghi ad Acqui Terme, il castello di Piovera e la Gipsoteca di Bistagno sono oggi forniti, grazie al progetto Monferrato a Occhi Chiusi, di pannelli tattili e di guide cartacee realizzate in caratteri normali e Braille.

Con il secondo progetto, finanziato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRC, Castelli Aperti ha dotato di un sistema di audioguide in lingua italiana e inglese il castello di Giarole, il borgo di Ozzano Monferrato, Palazzo Lignana di Gattinara, il castello di Pozzolo Formigaro, il borgo di Rosignano Monferrato in provincia di Alessandria e il Museo Mallé di Dronero, Palazzo Salmatoris a Cherasco e il castello di Saliceto in provincia di Cuneo.



Castelli Aperti continua dunque, la sua incessante attività di promozione, valorizzazione e accessibilità del meraviglioso patrimonio storico, architettonico e culturale piemontese



Venerdì 1° novembre e domenica 3 novembre saranno le ultime due giornate della stagione per visitare i numerosi beni appartenenti al circuito

Di seguito un elenco di tutte le aperture diviso per province.

In provincia di Torino

Arignano – Castello delle 4 Torri: 1° novembre turno unico di visite guidate alle ore 15.00. Info 339 2331563; learignanesi@gmail.com.

Arignano – Rocca di Arignano: 1 e 3 novembre visite guidate su prenotazione alle ore 11.30. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 011 4031511; info@roccadiarignano.it. www.roccadiarignano.it

Caravino – Castello e Parco di Masino: 1 novembre aperto con orario 10.00-18.00, 3 novembre aperto con orario 10.00-17.00. Informazioni e prenotazioni: 0125-778100; faimasino@fondoambiente.it.

Chieri fraz. Pessione – Castello di Castelguelfo: 1 e 3 novembre “Villaggio delle Zucche” dalle 10.00 alle 18.00. Prenotazioni: https://villaggiodellezucche.<wbr></wbr>com/ Info: Tel. 342 6027409, oppure Tel. 333 9054786; info@castelguelfopessione.it

Foglizzo – Castello di Foglizzo: nell’ambito di "Castelli in giallo – Halloween Edition" visita guidata a tema "I misteri del Castello di Foglizzo" (per adulti) alle ore 15.00. Per informazioni e prenotazioni: www.castelliaperti.it Tel: 339 2425021; info@castelliaperti.it. A seguire grande castagnata organizzata dalla pro-loco.

La Loggia – Castello Galli della Loggia: nell'ambito "Castelli in giallo – Halloween Edition" attività e laboratori per bambini alle ore 15.00. Ore 18.00, 21.00 e 22.00 "Brividissimi" spettacolo teatrale itinerante nelle sale del castello a cura del Teatro delle Dieci. Per informazioni e prenotazioni: www.castelliaperti.it Tel: 339 2629368; info@castelliaperti.it.

Piossasco – Casa Lajolo: 1 novembre dalle 14.30-18.00. La visita si svolge nel giardino e nell’orto-giardino in modo autonomo, con il supporto di contenuti audiovideo, scaricabili in loco sul proprio cellulare tramite Qrcode presente sui pannelli informativi.

Per informazioni e prenotazioni: Tel: 333 3270586; info@casalajolo.it.

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: 1 e 3 novembre aperto dalle 10.00 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.00). Mostra "Giorgio Griffa. Una linea, Montale e qualcos'altro" Prenotazione consigliata: Tel. 0121/502761 prenotazioni@fondazionecosso.<wbr></wbr>it

