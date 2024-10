Grugliasco, l'istituto Dante di Nanni lancia un innovativo progetto di pet-therapy

Nella scuola moderna che risponde alle sfide del presente, si fa sempre più strada la necessità di una didattica interattiva e partecipativa, in cui gli studenti non sono solo recettori di informazioni, ma attori protagonisti del proprio percorso di apprendimento. Al tempo stesso l’insegnamento deve anche prendersi cura dell’aspetto emotivo e psicologico degli alunni. Forti di questo assunto, i docenti dell’I.C. di Nanni di Grugliasco hanno promosso, insieme alla fondazione “Specchio dei tempi – la Stampa” e l’associazione di promozione sociale CONteSTO APS, la realizzazione del progetto Pet Therapy a Scuola che offrirà una serie di benefici in termini di benessere emotivo, relazionale e cognitivo.

Gli incontri di AAA (Attività Assistita con Animali) prevedono il coinvolgimento, oltre che degli studenti e degli insegnanti, anche di personale esperto specializzato: Coadiutore del cane, Responsabile di attività e Medico veterinario. I risultati attesi in termini di benefici per il gruppo classe saranno: la riduzione dello stress e dell’ansia data dall’effetto calmante dell’interazione con gli animali; il miglioramento dell’autostima derivato dal sentirsi responsabili del benessere del cane; l’incremento delle competenze sociali mediante lavori di gruppo che superano barriere comunicative e comportamentali; l’incentivo alla partecipazione scolastica.

Obiettivo principe sarà il supporto agli studenti con bisogni educativi speciali grazie alla creazione di un ambiente rilassato che favorisca la comunicazione e l’apprendimento. Si raggiungeranno, inoltre, altri positivi risvolti quali: lo sviluppo delle capacità motorie e cognitive, l’adozione di tecniche di problem solving e l’educazione al rispetto nella creazione di un ambiente scolastico armonioso. La Pet Therapy a Scuola rappresenta dunque un approccio didattico innovativo e multidimensionale, arricchendo l’esperienza educativa con vantaggi che vanno ben oltre l’apprendimento tradizionale.

Dai benefici emotivi a quelli sociali e cognitivi, la presenza di un animale può trasformare la classe in uno spazio più accogliente, stimolante e inclusivo per tutti.