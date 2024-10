Un guasto al sistema di gestione mette ko il semaforo di Cavour

Il semaforo di Cavour è ko. Domenica il tecnico del Comune ha constatato un guasto al sistema di gestione. Ieri la ditta che dovrà ripararlo è intervenuta, ma ci vorrà del tempo, come spiega il sindaco Sergio Paschetta: “Ci vorranno alcuni giorni affinché la scheda elettronica venga fornita e installata. Facciamo tutto quanto possibile per ridurre il tempo del fuori servizio”. Nel frattempo chi transita all’incrocio tra via Roma e via Saluzzo deve rispettare le regole del codice della strada, con precedenza a destra.