Per Natale Torre Pellice punta le luci su piazza San Martino, sui ponti e il centro pedonale

Il Comune di Torre Pellice ‘prende le redini’ dell’illuminazione pubblica natalizia. L’Amministrazione comunale infatti ha annunciato ai commercianti l’investimento che quest’anno ha deciso di fare per abbellire il paese in occasione delle festività. “In passato erano i commercianti a dare un contributo per l’illuminazione ma quest’anno abbiamo deciso di impegnare una cifra del bilancio più importante per questo scopo. È un modo per ‘prenderci cura del paese’ così come annunciato nel programma elettorale” dichiara Maurizia Allisio, sindaco di Torre Pellice. La cifra messa a bilancio è 6.000 euro e il progetto degli interventi è in fase di definizione: “Sicuramente partiremo ad illuminare già dagli Appiotti per poi continuare con gli attraversamenti luminosi per tutto il centro pedonale. Verranno poi messi in risalto il ponte sull’Angrogna e quello di Santa Margherita mentre è allo studio anche un intervento specifico su piazza Gianavello” dettaglia Allisio. Dal balcone del municipio in via Repubblica inoltre scenderà una cascata di luci e verranno illuminate due delle arcate di portici.

L’albero di Natale principale quest’anno sarà in piazza San Martino: “Sarà artificiale, luminoso, e alto circa sei metri in modo che sia visibile da diversi punti del paese”. L’Amministrazione deve ancora capire se ci saranno risorse per posizionare altri alberi anche in centro.

“Inoltre abbiamo chiesto alle attività commerciali di puntare sull’illuminazione nell’addobbare le loro vetrine per le festività – aggiunge Allisio –. L’obiettivo è rendere Torre Pellice più bella ed attrattiva in quei giorni per invogliare gli acquisti nei negozi del paese e contribuire a creare un’atmosfera allegra per i bambini”.