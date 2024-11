A Chieri tutto pronto per la Fiera di San Martino tra tradizione, sostenibilità e innovazione

Anche quest’anno Chieri si prepara ad accogliere la Fiera di San Martino, che si terrà dal 9 al 12 novembre. L’evento, che affonda le sue radici nella tradizione agricola locale, si è evoluto nel tempo diventando un’importante vetrina di promozione del territorio. La fiera unisce la celebrazione del passato con una visione proiettata al futuro, ponendo l’accento su temi cruciali come l’agricoltura sostenibile, la tutela dell’ambiente, l’etica in agricoltura e la valorizzazione delle risorse locali.

Il programma di quest’anno è ricco e variegato, pensato per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età attraverso una serie di eventi culturali, spettacoli, degustazioni e incontri di approfondimento, alcuni moderati dall’attrice torinese Lorena Antonioni, volto del programma televisivo Donnavventura e della soap Centovetrine. Il tutto all’insegna dell’eccellenza del territorio, per promuovere e valorizzare le radici culturali e agricole del Piemonte, con uno sguardo attento alla sostenibilità e all’innovazione.

«La Fiera Nazionale di San Martino giunge alla sua 46° edizione e si conferma un evento dedicato ai grandi valori del mondo dell’agricoltura - commentano il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero e l’assessora alla Cultura e alla Promozione del territorio Antonella Giordano - Protagonista sarà tutto il territorio chierese, con i suoi prodotti tipici, le tradizioni culinarie e le eccellenze culturali, artistiche, storiche e paesaggistiche. Una Fiera che avrà come cuore pulsante piazza Cavour, con lo spazio dedicato ai “Sapori in Fiera”, e che offrirà un programma variegato ed ampio, con tante proposte per tutta la famiglia, biciclettate, spettacoli itineranti, laboratori, master class per aspiranti birrai e appassionati, street food, dimostrazioni culinarie e degustazioni, nonché un momento dedicato ai dolci, in particolare al Galucio 'd Cher, con “Dolcissima Off”»

Aspettando la Fiera

Ad aprire ufficialmente la manifestazione sarà lo spettacolo comico in lingua piemontese “Badola” di Marco & Mauro, che andrà in scena venerdì 8 novembre presso l’Auditorium Leo Chiosso (Via della Conceria 2) alle ore 21. Questo appuntamento, organizzato in collaborazione con Pro Chieri, promette di regalare una serata all’insegna del buonumore, con un omaggio alla lingua e alla cultura tradizionale piemontese. I biglietti sono già disponibili presso MailBoxes Chieri o potranno essere acquistati direttamente all’ingresso fino a esaurimento posti.

Inaugurazione ufficiale

Sabato 9 novembre, alle ore 12:00, si terrà la cerimonia di inaugurazione ufficiale in Piazza Cavour, alla presenza delle autorità locali, con il Sindaco Alessandro Sicchiero e l’assessora alla Promozione del Territorio Antonella Giordano, che daranno il via a un weekend ricco di attività. L’inaugurazione sarà accompagnata dalla partecipazione della Filarmonica Chierese, che contribuirà a creare un’atmosfera festosa e accogliente.

Sapori in Fiera

Il cuore pulsante della fiera sarà “Sapori in Fiera”, che si terrà sabato 9 e domenica 10 novembre in Piazza Cavour: uno spazio interamente dedicato alle tradizioni culinarie del territorio, che offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire e degustare i prodotti tipici locali. In un viaggio tra le eccellenze enogastronomiche del Chierese, i visitatori potranno assaporare piatti della tradizione, anche proposti dalle Pro Loco del Territorio, abbinati ai vini pregiati, tra cui la Freisa, emblema della viticoltura locale, grazie all’esperienza del Consorzio di Tutela e Valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e vini della Collina Torinese.

Agricoltura, etica e sostenibilità: un tema centrale

Un appuntamento di particolare rilevanza sarà il convegno intitolato “Il nuovo ruolo dell’agricoltura al servizio delle comunità e dell’ambiente: la gestione sostenibile delle risorse naturali e il presidio del territorio”, che si terrà sabato 9 novembre alle ore 10:30 presso il San Martino Lounge (Via Vittorio Emanuele II angolo Via Palazzo di Città). Organizzato dal Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese in collaborazione con il DISAFA (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari) e il Politecnico di Torino, questo incontro vedrà la partecipazione di esperti e ricercatori del settore agricolo. Durante il convegno saranno affrontati temi fondamentali per il futuro dell’agricoltura e delle comunità locali, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla gestione delle risorse naturali e alla tutela del territorio, in un’ottica di preservazione ambientale e crescita sostenibile.

Altro appuntamento di rilievo sarà il convegno “Coltivare il futuro: etica e innovazione nell’agricoltura sostenibile” in collaborazione con il Politecnico di Torino.

La vitalità del commercio locale

Anche quest’anno, Ascom Chieri sarà protagonista con una serie di eventi e iniziative volte a valorizzare il commercio e l’imprenditoria locale, contribuendo a rendere la Fiera di San Martino un evento corale che coinvolge l’intero tessuto economico cittadino.

Sabato 9 novembre, dalle 16:00 alle 17:00, si terrà l’evento “Commercio e Giovani - Nuovo modo di fare impresa”, in collaborazione con Fondazione Don Mario Operti, un’occasione per discutere le nuove modalità di fare impresa e coinvolgere i giovani nel commercio locale. A seguire una Master Class con il Birraio, che tratterà di stili e tecniche di spillatura, in collaborazione con Filodilana.

Berntornato Galucio 'd Cher!

La fiera sarà occasione di valorizzazione del Galucio ‘d Cher, dolce a forma di galletto che fino agli anni ‘70 era molto apprezzato come merenda da tutti i bambini e che l’Associazione Carreum Potentia ODV ha appena rilanciato, grazie alla memoria ed esperienza di alcuni panettieri e pasticceri di Chieri e dei comuni vicini.Domenica 10 novembre, alle ore 11 l’Associazione presenterà il progetto e dalle 16:00 alle 17:00 il Galucio sarà nuovamente protagonista in “Dolcissima Off”, evento della celebre manifestazione torinese, durante il quale verrà organizzato uno show cooking con la partecipazione delle pasticcerie Dolci&Dolci e Avidano. Sarà un’occasione imperdibile per gli amanti del dolce e delle tradizioni.

Per tutto il week-end i visitatori della fiera potranno assaporare i sapori del territorio grazie ai ristoranti e ai locali che proporranno nel proprio menù “il piatto di San Martino”, con i prodotti del Distretto del Cibo come ingredienti principali.



Un weekend di cultura, tradizione e intrattenimento per tutti

La Fiera di San Martino si distingue per la sua capacità di attrarre un pubblico eterogeneo, offrendo una varietà di attività che spaziano dalla gastronomia alla cultura, passando per momenti di svago e approfondimento.

Domenica 10 novembre una serie di appuntamenti imperdibili: alle 11.00 e alle 15,30 lo spettacolo itinerante con partenza dalla Chiesa di San Filippo Neri “Il mistero di Gallieri, un’eredità medievale”, a cura dell’associazione Art.Ò, consentirà ai turisti di scoprire la Chieri antica e le sue bellezze nascoste; alle 10.00 e alle 10.30 due biciclettate, una a cura di Turismo Torino in collaborazione con Il Distretto del Cibo del Chierese e Carmagnolese per pedalatori esperti, l’altra a cura di Fiab Muoviti Chieri e Strade Colori e Sapori per famiglie e amatori permetteranno di riscoprire il patrimonio storico e paesaggistico della città e del suo territorio.

Nel week-end non mancheranno momenti di intrattenimento itinerante con la musica della Filarmonica Street Band, la simpatica Cucina Errante, che porterà in strada canti, storie, giocoleria, clownerie muovendosi con uno strampalato veicolo e le interviste in diretta degli speaker radiofonici Marco&Giò di RadioGRP.

Non mancheranno le proposte rivolte ai più piccoli, quali il laboratorio organizzato da CAMST, che offrirà attività per tutta la famiglia, promuovendo la cultura del cibo e del mangiar sano e gli attesi laboratori di panificazione dedicati al grissino rubatà, alla focaccia di Chieri e alla pizza, a cura di Pro Chieri e Ciofs-FP (Centro italiano opere femminili salesiane-Formazione professionale)

La Compagnia Microcirco Acquarone Ferraris consentirà ai bimbi di provare i giochi di una volta in un’atmosfera romantica.

Mercati ed esposizioni: il meglio delle eccellenze locali

L’offerta fieristica sarà arricchita da numerosi espositori e mercati, tra cui la Mostra Mercato delle eccellenze agro-alimentari piemontesi e italiane, che darà risalto ai prodotti tipici del territorio. La tradizionale Fiera agricola, con l’esposizione di piccoli animali da cortile della Cascina didattica e delle macchine agricole, sarà un altro degli eventi imperdibili, insieme al Mercatone della domenica e del martedì in Piazza Europa, Via Vittone e Via Roma.

Infine, per garantire il massimo divertimento a grandi e piccoli, sarà presente il consueto Luna Park in piazza Quarini, un appuntamento che non mancherà di regalare momenti di spensieratezza a tutta la famiglia.

Novità di questa edizione il mercatino degli hobbisti e del vintage in Via Vittorio Emanuele e Piazza Umberto a cura dell’Associazione 360, con creazioni artigianali, prodotti di nicchia e collezionismo.

La Fiera di San Martino è organizzata con il patrocinio di Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Camera di Commercio di Torino e da MAB Unesco Collina Po. È promossa da Turismo Torino e dal Distretto del Cibo del Chierese e del Carmagnolese ed è organizzata in collaborazione con To Be Srl.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Chieri www.comune.chieri.to.it