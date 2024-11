Il sorriso che viene in aiuto di chi è in difficoltà: Nichelino celebra i primi 25 anni dell'associazione

Da un quarto di secolo è un punto di riferimento sul territorio per aiutare le persone in difficoltà, in primis anziani e diversamente abili. Con un sorriso (e non solo). A Nichelino l'associazione Il Sorriso ha celebrato i suoi primi 25 anni festeggiando con tutti i volontari e gli amici che nei giorni scorsi si sono ritrovati prima alla Messa in San Vincenzo, poi nel salone della chiesa per la cena, la premiazione degli autisti e l’elezione della nonna e del nonno dell’anno.

Aiuto per anziani e diversamente abili

Questa volta ad essere premiati con l’Oscar e una targa ricordo sono stati nonna Rina Bigo e nonno Massimo Perusia. L'associazione presieduta da Gianpaolo Rovere dall'aprile del 1999 offre un supporto concreto ai diversamente abili, agli anziani e alle persone in difficoltà e alle loro famiglie, dando una mano fondamentale e venendo spesso a supplire anche alle mancanze del servizio pubblico.

Il Sorriso può contare su 82 soci iscritti, di cui 28 che svolgono attività continuativa di volontariato, una ventina dei quali sono autisti. Negli ultimi tempi si sono avvicinati all’associazione anche alcuni giovani, tra cui quattro di età compresa tra 18 e 22 anni: un modo per assicurare anche un futuro a questa associazione. La sede, la Casa del Sorriso, è in via Prali 15, in un fabbricato messo a disposizione dalla socia fondatrice Nicoletta Rasetto poi ristrutturato ed inaugurato nel 2013, dove settimanalmente alcune volontarie svolgono attività di lettura, pittura, cucito con i diversamente abili e gli anziani.

La collaborazione con Il Raggio di Sole

Il cuore dell’associazione è soprattutto l’attività di trasporto verso le strutture sanitarie, i luoghi di cura e di assistenza o di lavoro del territorio. Da un paio di anni Il Sorriso collabora con il Comune e l’associazione Il Raggio di Sole nel servizio di trasporto di persone con difficoltà motorie all’interno del cimitero. L’associazione fornisce gli autisti, il Comune i mezzi di trasporto mentre Il Raggio di Sole mette a disposizione gli accompagnatori.

Una risorsa preziosa per chi a Nichelino convive con situazioni difficili, un servizio oltremodo utile, soprattutto in questi giorni che ci portano verso la ricorrenza di Ognissanti.