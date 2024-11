Aperte le prenotazioni per le degustazioni guidate a Casa Gusto in occasione delle Nitto ATP Finals

Anche quest’anno per accogliere al meglio il pubblico e offrire un’esperienza indimenticabile a tifosi, turisti e cittadini in occasione di Nitto ATP Finals, l’importante evento sportivo internazionale, Camera di commercio di Torino e Regione Piemonte hanno organizzato, dal 9 al 17 novembre, un ricco programma di incontri dedicati all’enogastronomia.

Sarà nuovamente l’Archivio di Stato, con ingresso da piazzetta Mollino, a ospitare Casa Gusto, lo spazio dedicato alle degustazioni guidate delle eccellenze del territorio, presentazioni con assaggi e vere e proprie esperienze di gusto. Gli appuntamenti, aperti a tutti, hanno un costo simbolico di 5 euro (3 euro per i ticket holder Nitto ATP Finals, bambine e bambini 0-6 anni gratis) e sono prenotabili sulla piattaforma Ticketmaster (link). Il ricavato (ad esclusione dei costi vivi della piattaforma) verrà devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette.

Protagonisti i nuovi Maestri del Gusto di Torino e provincia, in carica da pochi mesi, le ATL – Agenzie Turistiche Locali regionali, le eccellenze certificate dei Consorzi Regionali, i vini Torino DOC, il vino Brachetto Vitigno dell’anno 2024 per Regione Piemonte, i formaggi Torino Cheese e quelli DOP, Birre Denominazione Piemonte e quelle artigianali torinesi.

Si parte con una serie di appuntamenti ricorrenti: le colazioni del territorio con degustazioni di Carne Razza Piemontese, Crudo di Cuneo, Salame Piemonte e la Tinca Gobba di Poirino; i pranzi con riso del territorio e delle ATL.

I ristoranti del circuito Mangèbin, già protagonisti durante l’ultima edizione di Terra Madre, entreranno nuovamente in scena proponendo Merende Sinoire d’autore, con menu elaborati ogni volta da almeno tre chef di tre locali diversi. Una sperimentazione continua e spesso innovativa, ma sempre rigorosamente rispettosa della tradizione culinaria piemontese: il progetto Mangèbin, infatti, promuove i ristoranti torinesi che propongono prodotti della cucina tipica e vini piemontesi per almeno il 60% dei piatti del menu.

Torna poi per allietare l’ora dell’aperitivo l’esperienza dell’Extra Vermouth: i locali aderenti al circuito proporranno l'autentico Vermouth di Torino, accompagnato da prodotti tipici offerti dai Maestri del Gusto. Sempre con i Maestri del Gusto sarà possibile vivere l’esperienza di una colazione e di un pranzo gourmet all’insegna dell’eccellenza.

Novità di quest’anno l’ingresso della mixologia tra gli aperitivi serali con la proposta del Cocktail Brachetto in abbinamento a prodotti della gastronomia locale.

Tra i prodotti che sfileranno a Casa Gusto, l’olio piemontese, la vicciola (la celebre carne che abbina due eccellenze, la fassona piemontese e la nocciola Piemonte), il gelato torinese, le birre Denominazione Piemonte e quelle artigianali torinesi, i prodotti della filiera del grano di Stupinigi, il caffè e la pasticceria d’autore, le nocciole IGP Piemonte, il miele di montagna, le proposte delle aziende agricole e quelle dei territori di provincia come il canavese. Non mancheranno degustazioni a tema alimentazione, salute e sport oltre che prodotti curiosi creati ad hoc come la tart’a’tennis dei macellai torinesi.

Immancabile poi la presenza dell’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino, con la sua ricca selezione di vini Torino DOC che si aggiungeranno alla proposta di vini piemontesi, tra cui il Brachetto, Vitigno dell’anno 2024 per Regione Piemonte. Tutte le degustazioni saranno accompagnate da vini locali del territorio piemontese.

In totale sfileranno a Casa Gusto oltre 30 Maestri del Gusto di Torino e Provincia (in presenza o con i propri prodotti), 34 tipologie di vini DOC e DOCG torinesi, oltre 20 realtà tra Associazioni di categoria, associazioni di produttori e gruppi di settore, 6 ATL Regionali, 11 Consorzi di Tutela.

Tutte le degustazioni potranno beneficiare del supporto operativo di IFSE Culinary Institute – Torino che sovrintende alla preparazione dei cibi e al servizio di sala. Ad accogliere il pubblico ci saranno anche gli studenti della Fondazione ITS - Turismo e Attività Culturali di Torino.

A Casa Gusto sarà inoltre allestita una mostra imperdibile per tutti gli appassionati di tennis, con l’esposizione di una ricca selezione di cimeli e di racchette provenienti dal M.O.R. - Museo della Racchetta di Baldissero d’Alba.

Continuano poi le prenotazioni per assistere al ricco programma di incontri esclusivi in calendario a Casa Tennis, nella grande cupola geodetica in piazza Castello, che ospiterà incontri con sportivi, giornalisti, scrittori, artisti, esperti e appassionati di varie discipline. Un palinsesto, quest’anno, ancora più variegato, con tanti appuntamenti gratuiti, prenotazione obbligatoria, sempre sulla piattaforma Ticketmaster (link).