Sabato 9 novembre Egberto Gismonti in concerto al FolkClub.



Dopo 5 anni, torna al FolkClub una figura di primissimo piano della musica e della cultura degli ultimi 50 anni, considerato uno degli artisti più versatili, geniali e influenti del nostro tempo. Formatosi con la leggendaria Nadia Boulanger e Jean Barraqué a Parigi, in Brasile apprende gli strumenti tradizionali dagli indios Xingù, integrando nella sua musica influenze da Ravel, Varèse, jazz, choro, bossa nova e Villa-Lobos. Talentuoso pianista e Maestro della chitarra a sei, otto e dieci corde, ha pubblicato oltre 80 album e collaborato con artisti come Nanà Vasconcelos, Pedro Aznar, Charlie Haden, Jan Garbarek e Hermeto Pascoal. La sua musica trascende i confini, ogni suo concerto è uno stupefacente percorso di rara bellezza e profondità emotiva attraverso gli infiniti paesaggi sonori del Brasile. È questa un’imperdibile occasione per vivere il suo genio, un'indimenticabile esperienza musicale di grande intensità ed emozione.