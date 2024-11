Al via la rassegna di musica da camera OFT Lab a Cascina Roccafranca

Fin dalla sua fondazione, l’Orchestra Filarmonica di Torino ha sempre valorizzato i giovani musicisti. Una missione che nel tempo è approdata nel progetto OFT Lab, che ha preso il il via nel 2022 e grazie al quale alcuni ragazzi di talento entrano a far parte con regolarità della compagine orchestrale, lavorando fianco a fianco con professionisti di caratura nazionale e internazionale, in uno scambio continuo tra esperienza ed entusiasmo. I musicisti selezionati per il progetto OFT Lab 2024 sono Lucia Caputo, Ruben Galloro, Giovanni Putzulu (violini), Cecilia Caminiti e Jacopo Sommariva (violoncelli), Simone Di Lalla (contrabbasso), Niccolò Susanna (flauto), Luca Vacchetti (fagotto), Mattia Gallo (tromba), Andrea Iaccino e Francesco Parodi (percussioni).

Ad essi si aggiungono il musicologo Francesco Cristiani, il compositore Francesco Mo, Chiara Marcone al management culturale e Chiara Sacchetto alla produzione.

Nel Lab di OFT c'è spazio per la musica ma anche per affrontare, insieme, un percorso formativo di approfondimento sulle tematiche più rilevanti, sia professionali che artistiche, per chi opera nell’ambito dello spettacolo dal vivo.

Inoltre, anche quest’anno alcuni giovani di OFT Lab – Ruben Galloro, Jacopo Sommariva, Luca Vacchetti e Atipic duo, quest'ultimo grazie alla collaborazione con l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta – saranno protagonisti della rassegna di quattro concerti di musica da camera che si terrà, nell’arco del mese di novembre (venerdì 8, venerdì 15, venerdì 22 e venerdì 29, sempre alle ore 21), a Cascina Roccafranca, la Casa del Quartiere di Mirafiori Nord, che ospita l'iniziativa a Torino in via Rubino 45.



«Energia, freschezza, passione e talento sono le caratteristiche che accomunano i giovani talenti che abbiamo selezionato – spiega il direttore artistico e presidente di OFT Michele Mo – ed è per noi motivo di orgoglio dare a ognuno di loro la possibilità di confrontarsi in un contesto orchestrale altamente professionale e ricco di stimoli. Questo modo di operare, che caratterizza da sempre le nostre progettualità, si arricchisce in OFT Lab di aspetti formativi oggi imprescindibili per chi vuole lavorare nel mondo della musica. In più, con alcuni dei musicisti che fanno parte del progetto abbiamo ideato la rassegna di musica da camera di novembre, condividendo insieme le scelte programmatiche ed esecutive. Il percorso intrapreso da tre anni a questa parte, che ci ha finora riservato grandi e reciproche soddisfazioni, proseguirà per questo anche in futuro».

Per info: www.oft.it