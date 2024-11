Allarme a Torino per la scomparsa di un ragazzo

È allarme a Torino per la scomparsa di Gabriele Quaglino . Il giovane si è perso oggi, vicino al Museo Egizio. L'appello per ritrovarlo sta facendo il giro dei social e anche le forze dell'ordine sono state allertate: l'avviso di ricerca è stata diramato per tutto il capoluogo piemontese.

"È un ragazzo autistico - si legge sulle pagine Facebook, dove è stato rilanciato l'avviso - e non parla. Per favore chiunque lo trovi lo tenga con se fino all' arrivo delle forze dell'ordine o dei genitori". Gabriele al momento della scomparsa era vestito come nella foto: indossa una giacca a vento grigia con cerniera nera e uno zaino con le bretelle multicolore.