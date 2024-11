Nel weekend al via "Insieme", il Festival ideato e organizzato da Fondazione Paideia

Dopo il successo della prima edizione, torna anche quest’anno a Torino “Insieme”, il Festival ideato e organizzato da Fondazione Paideia, ente che da oltre trent’anni è impegnato nel sostegno dei bambini con disabilità e delle loro famiglie.

“Insieme” è soprattutto una festa, due giorni di incontri, intrattenimento e divertimento ma anche discussione, riflessione e impegno per accendere un riflettore sul tema della disabilità. Una manifestazione dedicata a tutta la cittadinanza per condividere storie, strumenti, individuare bisogni e sfide emergenti, coinvolgendo genitori, fratelli e sorelle di bambini con disabilità, persone con disabilità, istituzioni, docenti, giornalisti e scrittori ma anche personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e dello sport.

Il Festival, in programma tra il Conservatorio Statale Giuseppe Verdi, quartier generale della manifestazione, e piazza Bodoni, alternerà momenti di talk e informazione a spazi dedicati a laboratori, sport, intrattenimento e gioco per tutta la famiglia.

Molti gli ospiti che calcheranno il palco per portare a tutti la propria voce e la propria esperienza: sabato 9 novembre, tra gli altri, ci saranno Elio, cantautore e musicista fondatore della band Elio e le Storie Tese, che porterà in scena al Festival l’anteprima dello spettacolo “Quando un musicista ride”, Mar Galcerán, prima donna con sindrome di Down a ricoprire la carica di deputata regionale in Spagna ed Enrico Galiano, insegnante e scrittore, con l’intervento 'Il diritto a essere fragili'.

La domenica sarà la volta di Giorgio Chiellini, ex capitano della Nazionale e della Juventus e oggi Head of Football Institutional Relations Juventus, che racconterà la propria esperienza a fianco delle persone con disabilità e di diversi progetti sociali supportati attivamente nel corso della sua carriera.

Tra i temi degli incontri il ruolo dei caregiver tra responsabilità e difficoltà nel riconoscimento istituzionale della propria figura, il futuro dei giovani e delle giovani con disabilità in un ideale “Giro d’Italia della vita indipendente” e il punto di vista dei siblings, fratelli e sorelle spesso “invisibili” di persone con disabilità. E poi ancora sessualità e disabilità, al di là di limiti, pregiudizi e paure e una riflessione sulle “Città per tutte e tutti”, con la partecipazione dell’architetto e urbanista Stefano Boeri.

A chiudere il weekend, domenica alle ore 18, lo spettacolo teatrale per famiglie “I Bestiolini” dell’autore e illustratore di libri per bambini Gek Tessaro.

Fuori dal teatro, in piazza Bodoni, dalle 10 alle 18, una non stop di attività gratuite dedicate a bambini e famiglie che spaziano dalla lettura inclusiva ai laboratori creativi e sportivi ma anche tante attività educative e di gioco realizzate in collaborazione con alcune aziende sostenitrici dell’evento: i Frutta Party by Battaglio e momenti di spettacolo dal sapore antico, come lo spettacolo di Marionette Grilli in collaborazione con Fondazione Gianduia.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino, con il sostegno di Gruppo Fenera e Battaglio Frutta e il contributo degli sponsor tecnici Borgione, Galup, Acqua Eva, Molecola, Marchetti, Modo Rent, Rear, in collaborazione con Idee al Lavoro, Fuorivia Produzioni, CulturAbile – Audiodescrizione e Sottotitolazione e Alatha Onlus – servizi e progetti per l’inclusione sociale.

Per informazioni e prenotazioni https://festival.fondazionepaideia.it/