Parco dei 5 laghi di Ivrea, iniziate le riunioni propedeutiche per la stesura del pieno pluriennale economico e sociale

È partito il percorso di pianificazione e programmazione necessario a garantire l’operatività del nuovo Parco Naturale dei Cinque Laghi, istituito con una legge regionale. In qualità di coordinatore del Parco, il Consigliere metropolitano delegato all’ambiente e alle Aree protette, Alessandro Sicchiero, ha invitato gli attori locali in rappresentanza dei diversi interessi coinvolti a partecipare ad una serie di riunioni propedeutiche alla stesura e all’approvazione del PPES-Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco, che fanno peraltro seguito ad una attività di ascolto degli attori locali portata aventi nell’inverno 2023-2024.

“Intendiamo proseguire il percorso intrapreso e fare tesoro dei risultati del confronto già avviato. - spiega il Consigliere Sicchiero - Tali risultati sono sintetizzati nel documento di concept del PPES, predisposto a cura di CAIRE Consorzio, su cui chiamiamo in queste settimane a confrontarsi i portatori di interessi privati e di interessi sociali diffusi. Il documento è il punto di partenza dell’esplorazione e del confronto da intraprendere ora”.

Il confronto con gli attori locali è stato organizzato in quattro tavoli tematici, dedicati alla gestione sostenibile delle risorse naturali (obiettivi 1 e 2 del concept), alla gestione della ricerca,della salvaguardia e della governance istituzionale del Parco (obiettivi 3, 4 e 5), alla promozione e gestione dell’accessibilità e della fruizione naturalistica (obiettivo 6), alla promozione e allo sviluppo dell’accoglienza turistica e della valorizzazione agro-alimentare (obiettivi 7 e 8).

Il lavoro è stato organizzato prevedendo di svolgere per ciascun tavolo tematico tre incontri, a distanza di 3-4 settimane l’uno dall’altro, ciascuno dei quali avrà un significato e un ruolo specifico. Il primo incontro ha una funzione esplorativa e comporta la discussione critica dei diversi cluster di azioni prefigurate nel concept per gli obiettivi oggetto di ciascun tavolo tematico. Gli attori coinvolti possono ovviamente proporre integrazioni dedicate a temi specifici. Il secondo incontro ha un carattere di approfondimento e di definizione delle azioni prioritarie e dei relativi fabbisogni di risorse. Il terzo incontro, in conclusione, dovrà esprimere una valutazione delle proposte attraverso la precisazione dei contenuti progettuali del PPES, anche alla luce delle verifiche politiche e programmatiche condotte nel frattempo dagli estensori del Piano di sviluppo.