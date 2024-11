Workshop sanitario a Moncalieri: “La chirurgia del Santa Croce fa scuola”

Il 6 e 7 novembre 2023, l’Ospedale Santa Croce di Moncalieri ha ospitato un importante workshop dedicato alla chirurgia della parete addominale complessa, incentrato sulla tecnica avanzata TAR (Transversus Abdominis Release).

Organizzato presso il reparto di Chirurgia Generale diretto dal dottor Gabriele Pozzo, il corso è stato presieduto dal dott. Alessandro Falcone e si è avvalso della collaborazione della dott.ssa Silvia Pessione, sempre della Chirurgia di Moncalieri, e del dott. Luca Morini dell’Ospedale Niguarda di Milano, entrambi esperti di riferimento in questo settore. Questo workshop esclusivo, riservato a sei chirurghi, si è articolato in due parti, con una sessione teorica nella giornata di apertura e una sessione pratica in sala operatoria.

La Chirurgia di Moncalieri si sta affermando come centro di eccellenza in ambito regionale e non solo per la chirurgia della parete addominale. Da settembre 2023, il reparto ha effettuato oltre 100 interventi di ernioplastica inguinale laparoscopica mediante la tecnica TAPP e più di 50 operazioni per il trattamento dei laparoceli, eseguite con tecniche mininvasive avanzate come IPOM e TEP. Grazie all’adozione della tecnica TAR e all’utilizzo del sistema Fasciotens per il trattamento di casi complessi, il team di Moncalieri ha portato avanti una chirurgia all’avanguardia, avvalendosi anche del contributo del reparto di chirurgia plastica per migliorare sia l’efficacia sia l’estetica degli interventi.

Fondamentale per il successo di questi interventi è anche il contributo del gruppo infermieristico del reparto e del blocco operatorio, il cui impegno e crescita professionale hanno permesso di raggiungere standard elevati di efficienza e qualità assistenziale. Il team infermieristico, infatti, gioca un ruolo cruciale nella preparazione e gestione dei pazienti, contribuendo in modo significativo al buon esito delle operazioni. La collaborazione con il reparto di anestesia è altrettanto fondamentale, garantendo una gestione ottimale del paziente durante gli interventi complessi di chirurgia addominale. Questo workshop rappresenta un’opportunità di formazione esclusiva per i chirurghi italiani interessati ad acquisire competenze avanzate nella tecnica TAR e a migliorare la loro pratica chirurgica nella ricostruzione della parete addominale.

Grazie alla guida di esperti come il dott. Falcone, la dott.ssa Pessione e il dott. Morini, i partecipanti hanno potuto beneficiare di un apprendimento teorico-pratico approfondito, acquisendo competenze direttamente spendibili nella pratica clinica.

“Il reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale Santa Croce di Moncalieri – afferma il suo direttore, il dott. Gabriele Pozzo – si conferma così come un centro di riferimento per la chirurgia della parete addominale in Italia, promuovendo un approccio multidisciplinare e di innovazione continua al servizio dei pazienti e della formazione dei futuri professionisti.” Esprime la sua soddisfazione anche il dott. Bruno Osella, Commissario dell’Asl To5: “Ringrazio tutti i professionisti dell’ASL TO5 per l’importante lavoro che svolgono ogni giorno e per gli importanti risultati che, con impegno e costanza, riescono a raggiungere”.