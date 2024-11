Nomine per il Comitato Diritti Umani e il Centro Gianni Oberto, riapertura dei termini fino al 22 novembre

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 45, del 7 novembre 2024, è stata pubblicata la riapertura dei termini fino al 22 novembre 2024 per la presentazione delle candidature per:

• nomina di 20 esperti in materia per il Comitato regionale per i diritti umani e civili;

• nomina di 7 membri effettivi e 7 supplenti per il Comitato misto paritetico Regione Autorità militari sulla nuova regolamentazione delle servitù militari;

• nomina di 8 componenti con voto limitato per il Comitato consultivo per il Centro Gianni Oberto.

Sono comunque mantenute valide le candidature già pervenute.

Le istanze devono essere sottoscritte e presentate tramite pec all’indirizzo: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it, con la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.

Il testo dei bandi, i moduli per la presentazione delle candidature e tutte le informazioni utili sono a disposizione al seguente indirizzo: https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Nomine, a Torino in via Alfieri 15, numeri telefonici: 011 – 5757324, 5757239; e-mail commissione.nomine@cr.piemonte.it.

Sempre all’indirizzo: https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine, la Commissione comunica anche l’approvazione dell’elenco dei candidati disponibili alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale relativo all’avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale 38 (Supplemento 2) del 19 settembre 2024.