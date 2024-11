Vol.To ETS promuove le "Giovani energie"

Martedì 12 novembre alle ore 17.30, presso la sede di Vol.To ETS in via Giolitti 21 a Torino, si terrà il seminario “Giovani energie – Strategie per una partecipazione attiva”, un incontro che rappresenta il momento conclusivo del progetto GOWEST!, realizzato sui territori di Collegno e Venaria Reale. L’incontro è pensato per esplorare strategie di promozione della partecipazione attiva, con l’obiettivo di stimolare un empowerment personale e comunitario tra i giovani.