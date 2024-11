Tentativo di furto nella notte alle Poste di via Breglio, scatta l'allarme anti-intrusione e fa fuggire i ladri

Tentativo di furto all'ufficio postale di via Breglio, a Torino. Nella notte tra il 9 e il 10 novembre, un individuo con il volto coperto ha cercato di accedere al caveau.

A neutralizzarlo è stato il sistema di allarme anti-intrusione presente, che è scattato alle 3.54 di notte e immediatamente rilevato dagli operatori della Situation Room di Genova, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio.

E' stato così possibile individuare il malvivente tramite le telecamere da remoto, poco prima che alterasse la visuale della telecamera puntata sulla cassaforte.

Alle 4 in punto, una pattuglia dei carabinieri è giunta rapidamente sul posto per eseguire una verifica perimetrale, che non ha inizialmente rilevato anomalie. Durante l’ispezione all'interno, però, i carabinieri hanno individuato un’apertura nel muro di un supermercato dismesso adiacente, che confinava con il caveau dell’Ufficio Postale. Il rapinatore è riuscito a fuggire ma, fortunatamente, non ha avuto il tempo di sottrarre valori.

"I sistemi di custodia del denaro", spiega Poste Italiane "sono decisamente all’avanguardia tanto che nell’ultimo anno sono stati sventati il 58% degli eventi criminosi tentati in tutta Italia". Tale risultato è stato possibile grazie agli investimenti dell’Azienda in materia di protezione e sicurezza che hanno consentito, ad esempio, di dotare tutti i 445 Uffici Postali di Torino e Provincia, di dispositivi a protezione del contante, tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata, e di attivare 854 sportelli dotati di RollerCash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione. Ulteriori sistemi antieffrazione sono stati introdotti a protezione degli ATM, come ad esempio la ghigliottina che, attraverso una paratia mobile, impedisce l’introduzione di esplosivo all’interno della cassaforte stessa.