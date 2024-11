Bruttissimo incidente sulla tangenziale sud in zona Moncalieri: traffico paralizzato

Brutto incidente sulla tangenziale sud in zona Moncalieri: traffico paralizzato

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 12 novembre, tra La Loggia e Bauducchi, nel territorio del Comune di Moncalieri, sulla tangenziale sud di Torino in direzione Piacenza.

Un ferito in codice giallo al Cto

Un grosso autoarticolato è finito contro il mezzo fermo in un cantiere: il conducente, rimasto ferito, è stato portato in ambulanza al Cto in codice giallo.

Traffico in tilt per l'accaduto

Sul posto elisoccorso, Vigili del fuoco, sanitari del 118 e Polizia stradale: il risultato è traffico fortemente rallentato a seguito dell'acaduto.