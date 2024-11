Bus elettrici subappaltati alimentati a gasolio, da Gtt: "Caso isolato. Entro il 2026 full electric l’80% della flotta"

Un video, virale sui social, diventa "caso politico”. Al centro della polemica i bus elettrici gestiti da terzi per conto di Gtt, che servono alcune linee di Torino Sud, in particolare in zona Mirafiori. Il filmato, pubblicato dalla pagina Instagram Welcome To Torino, mostrava i mezzi di trasporto full electric ricaricati con gruppo elettrogeno alimentato a gasolio.

La vicenda è finita al centro di una interpellanza firmato da Pierlucio Firrao (Torino Bellissima). Sulla questione era già intervenuta la stessa Gtt a fine ottobre, quando era comparso il video che ha fatto tam tam sui social.

I mezzi in questione sono utilizzati dalla ditta Miccolis a cui sono state affidate alcune linee a partire dall’inizio dell’anno scolastico. Gtt, come ribadito ieri in Sala Rossa per tramite dell’assessora Chiara Foglietta, ha subito provveduto a convocare un incontro urgente. La ditta ha giustificato come l'episodio in questione fosse un caso isolato dovuto a un ritardo nell’installazione delle colonnine elettriche. Gtt, oltre a potenziare i controlli, ha anche sottolineato come da questa settimana gli autobus elettrici della ditta Miccolis siano alimentati da colonnine di ricarica elettrica presso i capolinea di via Corradino e via Marsigli.

"La Società Miccolis - conferma Gtt - ha inoltre dichiarato che per compensare le emissioni di gas serra generate dal gruppo elettrogeno acquisterà dei crediti di carbonio, ad integrazione di quelli già acquistati per compensare le emissioni generate dai servizi di trasporto pubblico erogati nella Regione Basilicata”.