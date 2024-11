Comunicare con il galateo: il bon ton delle feste

L’esperta di Galateo e Bon Ton, presentata dal giornalista Claudio Porchia, guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le varie tradizioni legate al Natale e darà consigli su come prepararci al meglio per questa importante festività.

L’appuntamento organizzato dall’Inner Wheel Club di Erba Laghi è per martedì 3 dicembre alle 18.45 presso la sala conferenza della Pasticceria Sartori in via Volta n.14 a Erba (info e prenotazioni al numero 338.7020865)

Natale è un periodo di gioia e festività, dove la magia e la tradizione si intrecciano in un modo meraviglioso. Ma c’è chi il Natale lo detesta e chi non vede l’ora di organizzare cenoni, confezionare pacchi e preparare addobbi. Comunque sia, sentito o no, apprezzato o detestato, è inevitabile.

Tanto vale provare ad affrontare questo tour de force con pazienza, educazione creatività. Come? approfittando dei consigli di chi dell’arte del ricevere ha fatto una professione, e che può guidarci tra le fatiche dell’addobbare casa, del comporre un menu che tenga conto della tradizione e insieme dei gusti gastronomici più attuali, dello scegliere i regali “giusti” per non confondere gli amici con i conoscenti non intimi, i colleghi con i parenti, le persone verso cui siamo in obbligo con quelle a cui ci lega una cordiale frequentazione. E ancora: scegliere un dress code adeguato quando ospitiamo o siamo ospiti a casa d’altri, e trovare le parole giuste per inviare auguri e accompagnare regali. Tutto ciò, senza cadere nell’equivoco del “per fare bella figura bisogna spendere tanto” perché l’eleganza (per fortuna!) non dipende dal conto in banca.

Immaginate di poter creare un'atmosfera incantevole nella vostra casa, accogliendo i vostri ospiti con un tavolo armonioso e raffinato. Grazie ai preziosi suggerimenti dell'esperta, impareremo a posizionare correttamente ogni dettaglio, dai tovaglioli alle posate, e a scegliere gli elementi decorativi che rendono unica la tavola per le celebrazioni natalizie.