Torna "Portici Divini": ancora un weekend di eventi all'insegna del patrimonio vitivinicolo della provincia torinese

A partire da lunedì 11 novembre e fino a domenica 17 Portici Divini, manifestazione dedicata al patrimonio vitivinicolo della provincia torinese, torna a Torino con incontri, degustazioni e masterclass gratuite. Apripista di questa VIII edizione, iniziata il 26 ottobre, la kermesse “La Vendemmia a Torino - Grapes in Town”, promossa da Regione Piemonte, con il coordinamento di VisitPiemonte, che fino al 16 novembre propone un calendario di appuntamenti sempre più inclusivi ed interessanti per scoprire e degustare le eccellenze enologiche regionali.



Portici Divini dedica, nella sua ottava edizione, un omaggio alle 7 denominazioni di origine dei vini del torinese: la DOCG Erbaluce di Caluso, le DOC Carema, Canavese, Freisa di Chieri, Collina Torinese, Pinerolese e Valsusa.

Come sottolinea Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino: “L’ottava edizione di Portici Divini si conferma una straordinaria iniziativa di valorizzazione per le eccellenze vitivinicole del nostro progetto Torino DOC. Risulta vincente l’idea di diffondere la conoscenza dei vini della provincia torinese attraverso l’incontro fra produttori, esercenti e consumatori. Sono sempre più numerosi, infatti, gli appassionati che si iscrivono alle degustazioni nei porticati e in altri spazi cittadini, come la suggestiva Piazza Solferino, dove avvengono incontri e masterclass che puntano i riflettori sulle sette denominazioni di Torino, sui consorzi, sulle vigne del Canavese, del Pinerolese, della Val di Susa e delle Colline torinesi, alla scoperta delle più interessanti etichette del territorio”.

"Una serie ininterrotta di eventi di qualità, tra cui Portici Divini, collocano Torino nel gotha internazionale dello sport, della cultura, dell'arte e dell'enogastronomia. - spiega Paolo Chiavarino, Assessore al Commercio di Torino - Una Città che riesce a spendere al meglio la propria immagine anche attraverso un "settebello" di vini della sua provincia che si sta facendo conoscere ed apprezzare tra le migliori e più blasonate denominazioni vinicole della nostra regione".

Da venerdì 15 a domenica 17 novembre, sotto la cupola trasparente allocata nei giardini di Piazza Solferino, tre pomeriggi di masterclass gratuite - con prenotazione obbligatoria sul sito dell’evento - sui vini della provincia torinese a cura dell’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino, in abbinamento a rubatà e appetizer caseari del territorio. Gli appuntamenti, organizzati con il sostegno della Camera di commercio di Torino e il patrocinio della Città di Torino, saranno condotti da Alessandro Felis, giornalista enogastronomico e agronomo.

Venerdì 15 novembre sarà possibile approfondire le varie declinazioni dei “Vini della Collina Torinese: Freisa anzitutto ma non solo”, a cura del Consorzio di Tutela e Valorizzazione Freisa di Chieri e Collina Torinese DOC.

Sabato 16 novembre sarà la volta del “Canavese: una DOCG e due DOC”, a cura del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini DOCG di Caluso e DOC di Carema e Canavese.

Domenica 17 novembre si potranno apprezzare i “Vini delle Valli Olimpiche, eroici per natura”, a cura dei Consorzi di Tutela e Valorizzazione Valsusa DOC e Pinerolese DOC, con degustazione di Valsusa DOC Avanà, Valsusa DOC Baratuciat ed una selezione di Pinerolese DOC.

Nelle tre mattinate, dalle 11:30 alle 12:30, saranno organizzati tre importanti appuntamenti gratuiti dedicati al tema della valorizzazione del commercio di prossimità, con la partecipazione della Città di Torino, delle associazioni commercianti e di vari soggetti che hanno collaborato all'intenso e innovativo programma di sviluppo. Al termine, brindisi con l’Erbaluce spumante a cura dell'Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino.

Venerdì sarà dedicato al tema degli EPIC, gli Esercizi di Prossimità di Interesse Collettivo, oggetto del programma generale di valorizzazione in atto, e al censimento che ha documentato opportunità e criticità e tratteggiato le linee operative e che ha portato alla creazione dell'Albo degli EPIC, lanciato dalla Città di Torino, che nel 2024 ha visto l'accesso di oltre 130 esercizi di prossimità.

Sabato sarà presentata la campagna di comunicazione Torino Compra Vicino e le attività editoriali e culturali messe in atto dalla Città attraverso il racconto dei protagonisti.

Domenica si darà voce agli EPIC attraverso gli imprenditori che sono stati accolti nell'Albo e che racconteranno le loro storie e la loro visione della città attraverso la lente di chi sta “dietro il banco”.

Anche quest’anno Portici Divini presenta un’offerta gratuita di 33 incontri e degustazioni con i produttori del territorio in 20 dei locali ed enoteche aderenti di Torino, sia nel centro che in periferia, con l'obiettivo di favorire occasioni di collaborazione e di incontro tra imprenditori e di far conoscere specialità vinicole spesso ignote agli stessi torinesi.

Programma completo di Vendemmia a Torino - Grapes in Town e Portici Divini sul sito www.grapesintown.it e sui canali Facebook e Instagram di @vendemmiatorino e @fondazionecontradatorino.