Club Silencio on ice: l'evento di che unisce pattinaggio, musica e arti visive al Palavela

Club Silencio apre le porte del Palavela di Torino per un evento in programma venerdì 22 novembre: Club Silencio On Ice.

La serata unirà la magia del pattinaggio su ghiaccio con un mix coinvolgente di musica e performance visive per offrire al pubblico un’esperienza sensoriale a 360 gradi.

Il Palavela, simbolo dell'architettura noto a livello internazionale per la sua iconica forma a vela e recuperato con un progetto firmato da Gae Aulenti per le Olimpiadi internali di Torino 2006, diventerà il palcoscenico di una serata dedicata all’arte, alla cultura e allo sport.

Dalle 19 fino all'1 di notte, gli ospiti avranno la possibilità di immergersi in due slot di pattinaggio di due ore ciascuno, godendo della libertà e del divertimento offerti dalla pista. Per chi preferisce vivere l’evento da spettatore, sarà possibile partecipare accompagnando amici e assaporando l’atmosfera unica della serata senza scendere sul ghiaccio.

A scandire la serata le performance artistiche sul ghiaccio dei talenti del CUS Torino. Scenderanno in pista Melissa Merrone e Alberto Tommasi, coppia di artistico fresca partecipante al Gran Prix Junior tenutosi in Polonia, a Danzica; Irene Barreri e Alessandro Di Giorgio, nazionali di danza Junior; Alessia Tornaghi, Vivienne Contarino ed Emilia Russo, atlete nazionali di artistico singolo.

L’evento è arricchito dalla proposta artistica di Tommini Cherubaso che presenterà una visual performance a tema AI-generated, esplorando il potenziale creativo dell’intelligenza artificiale per un viaggio visivo che si riflette e si trasforma sugli schermi in sincronia con la pista di ghiaccio. A completare l’esperienza, l’accompagnamento musicale di Lollo De Gregorio, che porterà il suo sound vibrante per animare la pista e coinvolgere il pubblico in un clima di festa e condivisione. Immancabile la VR Experience grazie alla quale sarà possibile creare disegni e opere in 3d in uno spazio virtuale.



Per info: www.clubsilencio.it