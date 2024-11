Frassinetto e Città metropolitana per la messa in sicurezza delle provinciali 46 e 45

La Strada Provinciale 46 di Frassinetto e l’anello di Pian del Lupo, che comprende anche la Provinciale 45 del santuario di Santa Elisabetta, sono un sistema viario reso celebre dalla tappa Pinerolo-Ceresole Reale del Giro d’Italia 2019: strade suggestive e panoramiche, ma strette e difficili da allargare e mettere in sicurezza, per un’oggettiva mancanza di spazi e per costi che risulterebbero proibitivi. L’elevata frequentazione delle Provinciale 46 e 45 e di un tratto di strada comunale che le collega è stata al centro della riunione che il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo ha avuto lunedì 18 novembre con il Sindaco di Frassinetto, Marco Pietro Bonatto Marchello.