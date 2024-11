Alpignano, gli eventi per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Gli eventi in programma ad Alpignano per la Giornata del 25 Novembre

Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, designata dalle Nazioni Unite nel 1999, per sensibilizzare l'opinione pubblica su un problema globale che colpisce milioni di donne in tutto il mondo.

Il Comune di Alpignano, Assessorato alle Pari Opportunità, oltre ad attività di sensibilizzazione sul territorio, invita tutti a partecipare alla marcia per ribadire il nostro NO alla violenza di genere, sabato 30 novembre alle ore 15, con partenza da Viale Vittoria 14, dove è situata la panchina rossa e arrivo al Parco della Pace. Tutti sono invitati a partecipare indossando qualcosa di rosso.

Nel Parco saranno installate, a cura degli Alpini di Alpignano, sei pannelli con illustrazioni a fumetti realizzati dall'artista Elena Skoko in collaborazione con Arci Valle Susa Pinerolo APS. Si tratta di una campagna di comunicazione sociale "d'Amore non si Muore" avviata nel corso dell'anno 2023 che ha l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Ogni vignetta richiama un tema (violenza assistita, violenza fisica, economica ...).

Segnaliamo inoltre il concerto organizzato, insieme all'assessorato alla Cultura, “Canti sacri del Mediterraneo” Le Tre Sorelle Folk Band, venerdì 29 novembre, alle ore 21, presso la Parrocchia San Martino Vescovo.