L'ex sede Inps diventa una casa moderna: ecco il progetto del "nuovo" Palazzo Pacioli. "Torino città che cambia pelle"

Un altro pezzo di Torino si prepara a cambiare volto (e funzione), nel cuore della città. Si tratta di Palazzo Pacioli, ex sede dell'Inps, edificio squadrato e severo che interpreta l'anima del quadrilatero razionalista del centro - tra via XX settembre e via Amendola - proprio di fronte alla sede della Fondazione Crt.

Diventerà complesso residenziale

Diventerà un complesso residenziale, grazie a un progetto che prende forma grazie all’istituzione di un fondo immobiliare dedicato, il Fondo I-Tor gestito da REAM SGR che ha affidato la valorizzazione dell’immobile a Primula Costruzioni, general contractor responsabile della progettazione, costruzione e marketing management, e Immogroup, advisor e broker dell’operazione. Per l'occasione, ieri sera (3 aprile), proprio via Amendola si è trasformata in un’installazione luminosa a cielo aperto, evocando il futuro assetto pedonale della strada.

Mazzoleni: "Torino cambia pelle"

"Torino è una città che non ha paura di cambiare pelle – ha dichiarato l’assessore comunale all'urbanistica, Paolo Mazzoleni – e lo dimostra ancora una volta con iniziative imprenditoriali come questa che danno nuova vita a luoghi simbolici del tessuto urbano". L’assessore ha evidenziato come Palazzo Pacioli rappresenti un esempio virtuoso di rigenerazione architettonica e sociale, capace di restituire valore e funzionalità a un edificio caro alla memoria cittadina. "È attraverso progetti come questi – ha aggiunto – che Torino costruisce il proprio futuro: coniugando rispetto per la storia e slancio verso l’innovazione, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato".

Il progetto di Marcello Piacentini

L’edificio, progettato da Marcello Piacentini, è oggetto di un intervento che ne preserva l’identità razionalista, integrando soluzioni tecnologiche e stilistiche contemporanee. Il progetto si estende su una superficie complessiva di 12.500 metri quadri e comprende 93 unità residenziali di diverso taglio: alcune con giardino privato, altre con terrazzi e affacci suggestivi sulla città e sulla piazza. Il piano terra sarà dedicato alle attività commerciali, oltre a 116 tra box auto e cantine distribuiti su due piani interrati.

L’intervento prevede il restauro conservativo delle facciate originali in marmo e clinker, la realizzazione di una hall monumentale con conciergerie di design, l’introduzione di soluzioni impiantistiche avanzate basate su geotermia e domotica, oltre a una serie di servizi esclusivi per i residenti, tra cui coworking, area fitness, locker per corrieri, rooftop condominiale e spazi di socialità.

Obiettivo fine lavori inverno 2027

La consegna dell’intero complesso, comprensivo della piastra commerciale e delle autorimesse private, è programmata per l’inverno 2027.