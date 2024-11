Dalla plastica alle sigarette, recuperati 64 chili di rifiuti dai volontari alla Pellerina

Recuperata una grande quantità di rifiuti grazie all’iniziativa di volontariato aziendale di Enel, in collaborazione con Legambiente, che ieri ha dato appuntamento a cinquanta volontari presso il Parco della Pellerina di Torino.

L’attività, che rientra nel più ampio programma di volontariato Enel, ha permesso di recuperare una grande quantità di rifiuti, tra cui 27.50 kg di indifferenziata, 25.50 kg di vetro e lattine, 1.50 kg di mozziconi di sigarette, 3.50 kg di carta 6.50 kg di plastica. Tutti materiali con elevati tempi di degradazione nell’ambiente.

L’iniziativa di Park litter è stata organizzata in collaborazione con Legambiente nell’ambito del progetto "Volontariato aziendale". In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 13, 15 e 17 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per garantire città e comunità sostenibili e salvaguardia urbana e ambientale, Enel partecipa con i propri volontari al progetto di Legambiente per la riqualificazione di aree urbane e per la pulizia di parchi cittadini e spiagge (Park Litter e Beach Litter).