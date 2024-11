Skincare coreana: quali sono i prodotti da usare e gli step da seguire

Hai mai sentito parlare della skincare coreana? Non è solo una beauty routine di tendenza, anche se sui social non si parla d’altro, ma di un mood che arriva dall’oriente e vuole trasformare il concetto di cura della pelle rendendolo un momento autentico di coccole e relax per se stessi. Se sogni una pelle luminosa, idratata, a prova di selfie allora i prodotti skin care non possono mancare nel tuo beauty case: ti vogliamo svelare tutti i segreti di questa pratica che sta conquistando influencer appassionati di bellezza in tutto il mondo.

Prodotti skin care coreani: quali devi conoscere

Se c’è una cosa che devi sapere è che i prodotti korean skincare non sono solo super trendy ma risultano delicati ed efficaci tanto da essere pensati per diverse tipologie di pelle. E sì, funzionano davvero. Esistono dei must che devi assolutamente acquistare, prendi nota perché nel tuo beauty-case non dovranno mancare d’ora in poi.

Come è possibile osservare su siti specializzati nella vendita di prodotti skin care coreana come Moody Skin tutto parte dalla doppia detersione e quindi tra i must have si trovano detergenti a base oleosa e schiumogeni che insieme lavorano per pulire in profondità e al 100% il nostro viso senza però aggredire la naturale produzione di sebo.

Insieme svolgono un autentico lavoro di squadra prima di passare al tonico che non serve solamente a rinfrescare ma idrata, riequilibra e aiuta la pelle a ricevere i trattamenti successivi. Essenza e siero vanno poi a braccetto; ne esistono di tantissime tipologie per rispondere alle singole esigenze. Un esempio? Antirughe, antimacchie, idratanti… E poi ci sono le maschere, rigorosamente in tessuto, da impiegare almeno una volta a settimana. Chiaramente la crema non si può saltare: va applicata con un bel massaggio e scelta in modo specifico a seconda del tipo di incarnato.

Quali sono gli step più importanti per la skincare coreana

Non ti basta conoscere i must have, devi anche sapere come usarli. Non farti scoraggiare dai tanti passaggi, dopotutto si tratta di un momento coccola quasi una spa domestica per prenderti cura di te.

Ecco step by step cosa devi fare:

Doppia detersione . Qui non si scherza, prima l’olio, poi la schiuma. La tua pelle rappresenta una tela: più è pulita, più tutto quello che applicherai dopo funzionerà al massimo. È un po’ come preparare una base perfetta per il trucco, ma con un effetto a lungo termine.

. Qui non si scherza, prima l’olio, poi la schiuma. La tua pelle rappresenta una tela: più è pulita, più tutto quello che applicherai dopo funzionerà al massimo. È un po’ come preparare una base perfetta per il trucco, ma con un effetto a lungo termine. Tonico . Leggero e rinfrescante non va semplicemente tamponato ma fatto assorbire non dimenticando nessuna parte del viso.

. Leggero e rinfrescante non va semplicemente tamponato ma fatto assorbire non dimenticando nessuna parte del viso. Essenza . Tonico ricco di ingredienti attivi, è un vero e proprio nutrimento intenso e concentrato per la pelle. Se picchiettata, fa la differenza.

. Tonico ricco di ingredienti attivi, è un vero e proprio nutrimento intenso e concentrato per la pelle. Se picchiettata, fa la differenza. Siero . Se vuoi ottenere un obiettivo il siero è un “multivitaminico” concentrato che ti aiuterà a raggiungerlo.

. Se vuoi ottenere un obiettivo il siero è un “multivitaminico” concentrato che ti aiuterà a raggiungerlo. Maschere in tessuto . Non vanno fatte ogni giorno, ovviamente, ma settimanalmente per ottenere tutti i benefici.

. Non vanno fatte ogni giorno, ovviamente, ma settimanalmente per ottenere tutti i benefici. Crema viso e SPF. Quotidianamente si dovrà applicare una crema, meglio che contenga una protezione dai raggi UV che non dovrà essere presente solo in estate e in vacanza.

Ora conosci tutto ciò che c’è da sapere su prodotti e step della korean skincare, non ti resta che fare shopping e iniziare a prenderti cura della tua pelle.