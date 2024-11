Premiazione delle eccellenze della Collina Morenica: a Rivoli una serata per celebrare commercio e tradizione

Martedì 26 novembre, alle ore 21, presso il Centro Congressi di Rivoli, torna la serata dedicata alla premiazione delle eccellenze del Distretto Diffuso della Collina Morenica, che riunisce i Comuni di Rivoli, Buttigliera Alta, Rosta e Villarbasse, con il supporto di Confesercenti Torino e Provincia. L'evento, parte delle celebrazioni di Santa Caterina, omaggerà le attività storiche dei quattro Comuni, i Maestri del Gusto, i produttori del Rivolotto e le realtà insignite del riconoscimento De.Co., offrendo un momento speciale per valorizzare il commercio locale, la tradizione e l’innovazione.

“Il Distretto del Commercio rappresenta un progetto strategico e un impegno concreto della nostra Amministrazione per promuovere e sostenere il commercio di prossimità, una risorsa essenziale per la vitalità dei nostri territori. Crediamo fermamente nel potenziale di questo strumento, che mette a disposizione nuove opportunità per sostenere i negozianti, valorizzare le eccellenze locali, creare sinergie tra le attività economiche della nostra comunità. Siamo orgogliosi di dedicare una serata speciale per celebrare i successi delle attività storiche dei nostri Comuni, simbolo di tradizione e innovazione”, spiega Marco Tilelli, assessore al Commercio della Città di Rivoli.

“Nei nostri Comuni ci sono storie di attività commerciali che nonostante il difficile momento per il commercio di prossimità continuano ad essere un importante presidio per il territorio. Sono spesso storie di attività che si sono tramandate di generazione in generazione e che nel tempo si sono evolute ed innovate. Attraverso il Distretto del Commercio intendiamo valorizzare le storie di successo dei commercianti e anche mettere in rete le attività affinché si creino delle sinergie vincenti”, spiegano Chiara Iglina, Mauro Mellano e Gianni Gallo, assessori al commercio di Rosta, Buttigliera Alta e Villarbasse.

Il Distretto del Commercio nel 2024 ha lavorato a tutte le progettualità candidate nel bando strategico, che si è aggiudicato un importante finanziamento regionale per un importo complessivo di 350 mila euro di cui 110 mila sono stati destinati alle attività commerciali del Distretto per interventi di miglioramento delle esteriorità o digitalizzazione dell’impresa.

“In un momento così complesso è importante celebrare le storie di successo delle attività commerciali storiche del territorio. Il Distretto, di cui siamo partner di primo livello, è uno strumento che offre alle attività commerciali opportunità come ad esempio il bando imprese che ha permesso di rendere più belle le proprie attività e anche percorsi di formazione che aiutano le imprese ad acquisire competenze e strumenti per essere sempre più competitivi ”, dichiara Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino e Provincia.

La partecipazione alla serata di Martedì 26 Novembre è aperta al pubblico ed è libera e gratuita.