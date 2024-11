Collegno, da questa settimana "L'amore non lascia lividi", il programma di eventi dedicati alla cultura del rispetto

“Questi appuntamenti rappresentano un'importante opportunità per sensibilizzarci sempre di più sulla violenza di genere e promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza - spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Come Amministrazione siamo fermamente impegnati nella lotta contro la violenza in ogni sua forma, in particolare modo se rivolta alle donne. Il 25 novembre non deve essere solo una data sul calendario, ma un richiamo alla responsabilità di tutti noi: non dimentichiamo il femminicidio di Anna Lupo, successo davanti a Palazzo Comunale qualche mese fa. Un tragico episodio che ci ricorda che la violenza non ha età né provenienza territoriale”.

Il palinsesto per questo prevede varie attività: spettacoli teatrali, incontri, momenti formativi e di confronto. Si inizia sabato 23 novembre al patto di collaborazione intorno al melograno, curato da cittadine e cittadini attivi. Alle 21 ci sarà lo spettacolo “2 di noi” al teatro Arpino, proposto da ARCI Centro Donna. E poi nei giorni a seguire dibattiti, incontri online e in presenza. Fino ad arrivare a venerdì 13 dicembre con l’attesissimo spettacolo teatrale “I dialoghi della vagina”, la commedia di Teatro al Femminile.

Intanto, da venerdì 22 Collegno vedrà l’invasione di oltre 300 fuori viola realizzati a mano dalle cittadine dell’associazione “Donne ai ferri corti” e dal patto di collaborazione di “cura del melograno”, mentre è già possibile candidare la propria idea al femminile rivolta dalle donne alle donne grandi e piccole. Il Portale Juvarra della Certosa Reale verrà invece illuminato di rosso da venerdì 22 a mercoledì 27 novembre.

“L’idea è che "è sempre 25 novembre", per sottolineare che la lotta contro la violenza sulle donne deve essere un impegno costante e non limitato a una sola giornata - spiega l’Assessore alle Pari Opportunità Ida Chiauzzi -. L’obiettivo è quello di promuovere una cultura di rispetto e parità. Gli eventi che abbiamo in programma non solo commemorano le vittime della violenza, ma sono anche un'opportunità per educare e sensibilizzare. È fondamentale che ognuno di noi si senta coinvolto nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione”.

Il dettaglio degli eventi con tutti i riferimenti telefonici sono su www.comune.collegno.to.it