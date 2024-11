Fiaccolata contro la violenza sulle donne con letture, coro e musica a Torre Pellice

Partirà alle 17 da piazza San Martino la fiaccolata solidale con cui la Val Pellice oggi – venerdì 22 novembre – dice ‘no’ alla violenza contro le donne. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Torre Pellice con il Coordinamento donne Val Pellice in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Il corteo percorrerà il centro cittadino fino ad arrivare a via Beckwith e verrà accompagnato dalle letture ad alta voce del circolo Laav (Letture ad alta voce) e dal Liceo valdese di Torre Pellice. I canti saranno invece a cura del Coretto valdese mentre l’accompagnamento musicale dell’Esercito della salvezza.