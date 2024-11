Mauro Repetto alla ricerca dell’Uomo Ragno riempie il Teatro Sociale di Pinerolo [FOTO]

Sul palco con lui c’erano il suo sogno d’amore Brandy e l’Uomo Ragno, protagonista della canzone più famosa degli 883 e protagonista del titolo dello spettacolo (‘Alla ricerca dell’Uomo Ragno). In sala un pubblico coinvolto e partecipe, che ha cantato con Mauro Repetto le canzoni del gruppo. Il cofondatore, assieme a Max Pezzali, ha ripercorso la storia degli 883 in uno spettacolo che ieri sera, sabato 23 novembre, ha riempito il Teatro Sociale di Pinerolo. Un mix tra racconto e musica, a cui è stata data un’ambientazione medievale per una favola moderna, che fa sognare i fans. E non è mancato un aneddoto speciale, svelato durante la serata: prima dello spettacolo di Pinerolo, Repetto e Pezzali si sono visti per bere una birra, in ricordo dei ‘vecchi tempi’.