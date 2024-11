"Uno per tutti, tutti diversi": Nuova Acropoli Torino celebra la giornata mondiale della Filosofia

In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, Nuova Acropoli Torino organizza l’incontro culturale gratuito “Verso l’unità attraverso la diversità”, un evento che invita alla riflessione sul valore della diversità e sull’importanza di costruire un’unità fondata sul dialogo e la comprensione reciproca.

L’appuntamento è fissato per sabato 30 novembre alle ore 18:30 presso Casa Giglio, in via Cappel Verde 2. Con lo slogan “Uno per tutti, tutti diversi!”, l’iniziativa vuole richiamare l’attenzione su come la filosofia possa offrire strumenti per osservare il mondo con uno sguardo aperto, privo di pregiudizi e barriere. La filosofia, infatti, stimola un dialogo profondo tra gli esseri umani, valorizzando le differenze come una ricchezza e un valore imprescindibile per il bene comune.

L’incontro, promosso da Nuova Acropoli Torino, offrirà un momento di riflessione collettiva sull’idea di unità che non annulla le diversità, ma le integra in una sintesi armoniosa. L’obiettivo è quello di esplorare come menti e cuori liberi possano collaborare per affrontare le grandi sfide del presente e costruire un futuro ispirato ai migliori valori dell’essere umano: solidarietà, rispetto e inclusività.

La Giornata Mondiale della Filosofia, istituita dall’UNESCO, rappresenta un momento importante per avvicinare il grande pubblico alla filosofia come strumento di crescita personale e collettiva. Da sempre, questa disciplina ci offre la possibilità di osservare le molteplici sfaccettature della conoscenza e di creare un dialogo tra diverse tradizioni e correnti di pensiero, promuovendo l’unità nella diversità.

Un’occasione imperdibile per riflettere, dialogare e scoprire come la diversità possa diventare il punto di forza per costruire un’unità autentica e duratura.