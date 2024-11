Carabinieri e Centro antiviolenza insieme per aiutare le donne

Donne dell’Arma e volontarie del Centro antiviolenza Svolta Donna sono le protagoniste del punto informativo allestito per tutta la giornata all’Ipercoop di Pinerolo, davanti alle corsie del supermercato di via Cascina Vastameglio 3. Come tutti gli anni, i carabinieri organizzano una serie di presidi in luoghi pubblici del Torinese in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, per fornire consigli e indicazioni per contrastare la violenza contro le donne.