Ordine dei farmacisti: arriva la conferma per Mario Giaccone. Il suo mandato fino al 2028

L’ Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino ha definito la composizione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per il periodo 2024–2028, a seguito delle elezioni dei giorni scorsi. Riconfermato come Presidente per il prossimo quadriennio, nel segno della continuità, il dottor Mario Giaccone .

“Insieme a me e ad alcuni consiglieri già presenti nello scorso mandato, lavoreranno un gruppo di giovani farmacisti. Il nuovo Consiglio è composto in egual misura da persone over 40 e con meno di 40 anni, così come abbiamo equità di genere. Credo fortemente che alla nostra esperienza vada affiancata nel lavoro quotidiano per la professione la freschezza e la visione dei più giovani”, ha dichiarato il presidente Giaccone.