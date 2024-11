Entra nella fase 2 il progetto ‘TorinoMasS4Italy’ l’iniziativa che ha preso il via lo scorso 22 aprile che permette ai cittadini di sperimentare un nuovo modo di muoversi a Torino ricevendo un incentivo per utilizzare una delle ‘Super App’ di mobilità aderenti al progetto, nel corso della quale gli utenti sperimentatori hanno la possibilità di organizzare il proprio viaggio utilizzando i mezzi pubblici di GTT, i taxi, le biciclette e i monopattini in sharing (maggiori informazioni: https://muoversiatorino.it/it/partecipa-a-maas-tomove/).



La Giunta comunale, su proposta dell’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta, ha approvato ieri le linee guida per l’erogazione degli incentivi con l’obiettivo di incrementare la partecipazione dei cittadini al progetto nella fase in cui gli operatori MaaS sono tutti attivi e i servizi disponibili hanno raggiunto un elevato grado di maturità ed affidabilità: una situazione che rende agevole testare la adeguatezza dei servizi offerti rispetto le esigenze di mobilità di talune categorie di utenti.



“Le sinergie tra trasporto pubblico locale, treno e servizi di sharing possono avere un impatto decisivo nel modificare le modalità di spostamento della cittadinanza, a favore di una mobilità più sostenibile. Coi voucher intendiamo, infatti, incentivare l'utilizzo di una mobilità alternativa e intermodale – spiega l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta -. Fin dall’esordio della sperimentazione nello scorso aprile abbiamo riscontrato un grande interesse da parte dei cittadini per i servizi resi disponibili dalle piattaforme dei MaaS Operator. Un coinvolgimento che è ancora cresciuto, a luglio, dopo la decisione di allargare il progetto ai grandi eventi ospitati a Torino. Siamo fiduciosi che il trend continuerà, consentendoci di raccogliere altre informazioni sulle preferenze di mobilità degli utenti per poi studiare miglioramenti per comporre il puzzle della mobilità del futuro, sempre più smart”.



Il servizio MaaS viene attuato attraverso l’implementazione di un’unica piattaforma tecnologica, che consente la prenotazione e il pagamento dei servizi tramite unico metodo di pagamento, abbonamento o borsellino elettronico.



Gli incentivi della fase 2 saranno erogati sotto forma di cashback e voucher.

Il cashback è pari al 40 per cento delle spese totali effettuate nel mese precedente per tutti i titoli di viaggio incentivabili presenti sulle App dei MaaS Operator, con la sola eccezione degli abbonamenti mensili al trasporto pubblico locale del Gruppo Torinese Trasporti che una volta attivati saranno incentivati con un cashback del 20 per cento. L’importo massimo del cashback da rimborsare non potrà essere superiore a 40 euro mensili e complessivi per ogni utente.

I voucher saranno costituiti da buoni di differente valore (5, 10 o 20 euro) assegnati una tantum oppure una volta al mese e verranno erogati sulla Super App scelta in fase di iscrizione o in quella di costante utilizzo durante la sperimentazione, se cambiata dall’utente.

Tra i buoni ‘una tantum’: il ‘Voucher di benvenuto’ di importo pari a 20 euro e destinato a tutti i nuovi utenti all’atto dell’iscrizione alla sperimentazione, spendibile solo sulla Super App scelta in fase di iscrizione; il ‘Voucher continuità’ anch’esso del valore di 20 euro, che sarà erogato nel mese di gennaio 2025 a tutti gli utenti iscritti nel corso di quest’anno e che hanno effettuato almeno 3 viaggi nel trimestre ottobre, novembre e dicembre 2024; il ‘Voucher rilancio” di 10 euro, per tutti gli utenti iscritti nel corso del 2024 che non hanno effettuato alcun viaggio nel trimestre ottobre, novembre e dicembre 2024, ma che effettueranno almeno un viaggio durante il mese di gennaio 2025 (il voucher sarà erogato nel mese di febbraio 2025); il ‘Voucher customer satisfaction” di importo pari a 5 euro, per gli iscritti alla sperimentazione che hanno compilato almeno una volta il questionario di valutazione post-viaggio (cd. CAMI) al fine di incrementare la partecipazione al monitoraggio della sperimentazione.



Tra i buoni, tutti del valore di 10 euro destinati agli utenti del servizio, che saranno invece erogati ogni mese: il ‘Voucher fedeltà’, destinato a coloro che avranno utilizzato i servizi MaaS almeno 5 volte al mese, al fine di mantenerne elevato l’utilizzo; il ‘Voucher multimodalità’ per chi avrà usato almeno 2 mezzi differenti nel mese precedente, al fine di valutare la propensione alla multimodalità; il ‘Voucher micromobilità’, che sarà erogato a coloro che avranno effettuato almeno 10 viaggi con servizi di micromobilità in sharing (monopattini, biciclette o e-scooter) nel mese precedente, al fine di incentivare la mobilità green; il ‘Voucher servizio notturno’ per coloro che avranno utilizzato il servizio taxi almeno una volta nel mese precedente, nella fascia oraria notturna (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).



Tutti i bonus sono cumulabili tra loro ed erogabili solo a seguito di verifica degli uffici sulla disponibilità di fondi. Il cashback dovrà essere speso entro 90 giorni dall’assegnazione mentre i voucher dovranno essere spesi entro 60 giorni.



Gli incentivi della fase 2 – che non possono coprire il 100% del costo di ciascun viaggio parte del quale rimarrà quindi in carico dell’utente - potranno essere maturati a partire da gennaio 2025 entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il voucher coprirà il 50% del costo di tutti i servizi disponibili sulle Super App e incentivati dal progetto.



In caso di mancato utilizzo, il valore del voucher ritornerà a disposizione nel budget della sperimentazione del progetto.