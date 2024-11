A Luserna san Giovanni c’è un’area sportiva alimentata dal sole

Al momento ci sono 6 campi da padel, ma per fine gennaio aprirà anche una palestra. È un modello di struttura sportiva sostenibile che la Tecnozenith di Saluzzo ha realizzato nell’area dell’ex filatura Vaciago di via Primo Maggio 192 a Luserna San Giovanni.

Oggi, giovedì 28 novembre, è stato inaugurato ‘enerGpadel’, il primo tassello della Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) Val Pellice: “Un’opportunità aperta a tutti i privati e imprese, che vogliano aderire e che traccia la strada a iniziative analoghe, come quella della Cer di Sangano, che punta al recupero di una ex Polveriera di 50 ettari per trasformarla in un parco etico” sottolinea Francesco Carcioffo, presidente della Cer Val Pellice.

I numeri dell’area ex Vaciago, parlano di 324 pannelli fotovoltaici per un totale di 625 metri quadri. Attualmente la potenza è di 130 kW, ma a giorni se ne aggiungeranno altri 100. La superficie oggetto di intervento è di 3.500 metri quadri, inclusa la palestra di prossima apertura, ma ci sono ancora 4.000 metri quadri disponibili: “Io sono un tennista e lo spunto di riflessione è stato l’aumento dei prezzi del gas dopo la guerra in Ucraina, che rendeva difficile trovare campi da tennis in inverno e con prezzi più elevati di prima – entra nel dettaglio Pietro Delgrosso di Tecnozenith –. Il recupero di quest’area vuole essere un modello di struttura sportiva sostenibile, dove non si usa un metro cubo di gas, e le prospettive di sviluppo dell’impianto possono arrivare a una potenza di 1,5 MW”, per una produzione annua di circa 2GWh.