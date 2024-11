Presepi, mercatini, accensione dell'albero: Collegno si prepara a vivere un grande Natale

Quest’anno il Natale in Città è un calendario ricco di incontri, laboratori ed eventi. Si inizia già domani, sabato 30 novembre, con il “Mercatino delle meraviglie” nel quartiere Terracorta: appuntamento dalle 10 alle 18 con commercianti, artigiani, animazione e laboratori per grandi e piccoli.

L’attesa del Natale continuerà infatti con appuntamenti ogni settimana: la mostra mercato “Presetik” dell’associazione Sole sarà aperta ogni weekend dal 30 novembre al 22 dicembre. L’8 dicembre verrà acceso l’albero a Savonera e per la prima volta verrà addobbato il grande cedrus in piazza del Municipio con una cerimonia in pieno stile natalizio: concerto, cioccolata calda, e la proiezione di luminarie in movimento sulle facciate intorno a partire dalle ore 17.30. E ancora: cinque concerti a tema, l’incontro con Babbo Natale, la passeggiata con i pony, animazioni per bambini.