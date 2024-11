Scontro sulla A21: tre chilometri di coda tra Villanova d'Asti e Santena

Inizio di mattinata difficile per la viabilità nell'area tra l'Astigiano e il Torinese a causa di un incidente stradale verificatosi poco dopo le 7.30 tra lo svincolo villanovese dell'A21 e Santena, in direzione Torino.

A causare il disagio è stato un mezzo pesante che ha invaso la carreggiata, obbligando gli automobilisti a procedere con estrema cautela. Attualmente, parte del traffico è deviato sulla corsia di sorpasso, unica percorribile nel tratto interessato.

Si registrano code fino a 3 chilometri, con ripercussioni anche sui flussi di traffico nelle aree limitrofe. Le autorità sono al lavoro per gestire la situazione e ripristinare quanto prima la normale circolazione. Ai viaggiatori si consiglia di consultare gli aggiornamenti in tempo reale e, se possibile, di optare per percorsi alternativi.