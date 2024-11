Opi Torino lancia l'allarme: "Infermieri senza titolo: una misura che mette a rischio la salute pubblica"

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino esprime la propria ferma contrarietà alla recente proroga del Governo che consente a persone prive del riconoscimento del titolo di studio di lavorare come infermieri in Italia.

La proroga, denuncia l’OPI di Torino, crea una pericolosa zona d’ombra: queste figure non sono soggette a iscrizione agli Albi professionali, non rispondono a responsabilità deontologiche, non sono tenute a conoscere la lingua italiana né a seguire percorsi di formazione continua e aggiornamento professionale. Inoltre, non sono obbligate a possedere un’assicurazione per il rischio professionale, escludendosi così da qualsiasi controllo o supporto istituzionale.