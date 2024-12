"Che Natale! a Chieri": il ricco programma di iniziative organizzato dalla Città

I videomapping sui monumenti della Città, il villaggio di Babbo Natale (e della Befana), la pista di pattinaggio sul ghiaccio, il calendario dell’Avvento, il presepe vivente, i concerti di musica sacra, i cori natalizi, gli spettacoli e i laboratori teatrali e le tante attività pensate per le famiglie e per i più piccoli: tutto questo è “CHE NATALE!… a Chieri”, il ricco cartellone che la Città di Chieri propone a partire da sabato 30 novembre (con inaugurazione alle 17 in piazza Cavour con dj set e animazione) fino al 6 gennaio del 2025.

“Il ricco programma di iniziative che presentiamo farà vivere ai chieresi l’atmosfera che caratterizza questo periodo di feste, avvolgendo la nostra città in un abbraccio di colori ed emozioni - dichiarano il Sindaco Alessandro Sicchiero e l’assessora alla Cultura, Eventi e Promozione del Territorio Antonella Giordano - Tante le iniziative proposte dalle associazioni del territorio, che anche quest’anno animeranno la città: attività per grandi e piccini, concerti, mostre d’arte, spettacoli ed esibizioni di cori e musicisti del territorio. In piazza Cavour dal 30 novembre sarà allestito un magico villaggio di Babbo Natale, dove divertirsi e giocare nei weekend con attività e laboratori (poi la Baita di Babbo Natale dal 6 gennaio si trasformerà nella Casa della Befana). Sempre piazza Cavour ospiterà una fantastica pista per pattinaggio su ghiaccio per imparare a pattinare e per sperimentare divertenti acrobazie. E dal 15 dicembre torna l’illuminazione mappata dei monumenti cittadini. L’Arco trionfale sarà rivestito da una nuova proiezione elegante e ricca di storia ispirata dai preziosi disegni conservati al Museo del Tessile; il campanile del Duomo presenterà la proiezione degli splendidi affreschi della Cappella Gallieri e la Pala Tana del Battistero; sulla facciata della chiesa di San Guglielmo rivedremo le immagini tratte dal quadro di Francesco Fea, l’Adorazione dei Magi. Un vero e proprio spettacolo che arricchirà il periodo natalizio e farà riscoprire sotto una nuova luce i monumenti di Chieri, l’arte che racchiudono e la storia che raccontano”.

“CHE NATALE!” è un progetto della Città di Chieri, che ha il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Mab Unesco Collina Po ed è realizzato in collaborazione con:

Turismo Torino e Provincia, Distretto Unico del Commercio, Biblioteca Civica Nicolò e Paola Francone, F2ALab, Lumilight Srl, All in 1, Davide Massa, ATS M.A.C., L’Incontro delle famiglie del Chierese, MAC Chieri, StArt Gallery, Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile, Galleria Palazzo Opesso e Unione Artisti del Chierese e tutte le associazioni del territorio che proporranno i loro eventi natalizi.

Programma:

· IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

· PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

· CHIERI IN LUCE

· SCINTILLE DI LUCE

· ADVENTUM IN CANTUM

· NATALE IN CORO E IN SCENA

· LE STRADE DEL NATALE

· NATALE IN BIBLIOTECA

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

30 NOVEMBRE 2024 - 6 GENNAIO 2025

Un magico villaggio di Babbo Natale dove divertirsi e giocare con attività e laboratori che durante il weekend animeranno piazza Cavour. La Baita di Babbo Natale è pronta ad accogliere grandi e piccini, e il 6 gennaio si trasformerà nella Casa della Befana.

◦ 01/12 e15/12: dalle 14:30 alle 18:30 Letterine a Babbo Natale: i bimbi potranno scrivere e imbucare le proprie letterine, esprimendo i propri sogni e desideri, divertendosi con le varie attività proposte dal folletto e dalla Natalina

◦ 07/12 e 14/12: dalle 14:30 alle 18:30 Fabbrica di Babbo Natale. Tutti i bambini potranno costruire insieme ai folletti incredibili giocattoli da portare a casa!

◦ 08/12: dalle 14:30 alle 18:30 animazione itinerante: Babbo Natale e i suoi aiutanti offriranno regali raccontando favole e avventure

◦ 21/12: dalle 14:30 alle 18:30 Trampolieri alti alti vestiti di luci animeranno le vie della città con uno spettacolo di gioia e colori

◦ 06/01: dalle 14:30 alle 18:30 Calze della Befana: la Befana preparerà le calze insieme ai bambini, personalizzandole secondo i gusti di ognuno

LA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCO

Una fantastica pista per pattinaggio su ghiaccio in piazza Cavour, per imparare a pattinare e per ospitare le divertenti acrobazie di grandi e piccini!

Ingresso: 4 € per i più piccoli e per le scuole, 10 € per gli adulti (affitto pattini compreso).

Orari dal 30-11 al 20-12: lunedì-giovedì 15-19:30; venerdì 15-23; sabato 11-23; domenica 11-19:30

Orari dal 21-12 al 5-01: tutti i giorni 11-23

Orario 6-01-25: 11-19:30

Per info 3473096282 – mail marialuisa.cucco86@gmail.com

CHIERI IN LUCE

Torna dal 15 dicembre l’illuminazione mappata dei monumenti cittadini. L’Arco trionfale sarà rivestito da una nuova proiezione elegante e ricca di storia ispirata dai preziosi disegni conservati al Museo del Tessile; il campanile del Duomo presenterà la proiezione degli splendidi affreschi della Cappella Gallieri e la Pala Tana del Battistero; sulla facciata della chiesa di San Guglielmo rivedremo le immagini tratte dal quadro di Francesco Fea, “Adorazione dei Magi”.

Un vero e proprio spettacolo che arricchirà il periodo natalizio e farà riscoprire sotto una nuova luce i monumenti di Chieri, l’arte che racchiudono e la storia che raccontano.

SCINTILLE DI LUCE

a cura dell’Associazione L’incontro di famiglie del chierese

CALENDARIO DELL’AVVENTO in Via Vittorio Emanuele II angolo Piazza Umberto

Ogni giorno dal 1 al 24 dicembre verrà aperta una casella dedicata a un valore da condividere e su cui ragionare in questo particolare periodo dell’anno.

DOMENICA 15 DICEMBRE ore 15 – 18:30

PRESEPE VIVENTE con mercatino di Natale degli hobbisti in Via Vittorio Emanuele

ADVENTUM INCANTUM

Ingresso libero

DOMENICA 1 DICEMBRE ore 17

“Voci senza tempo: tra sacro, natura e umanità”

CORO GiovanInVivaVoce

Direttore: Beppe Crea

Santuario della SS. Annunziata - Via Principe Amedeo 20

SABATO 7 DICEMBRE ore 20:30

“Musica è V.I.T.A.”

MILANO FESTIVAL CHAMBER ORCHESTRA

Direttore: Giorgio Rodolfo Marini

Chiesa Santa Maria della Scala (Duomo) - Piazza Duomo

VENERDÌ 13 DICEMBRE ore 21

“Solstizio d’inverno”

CORALE ROSAMYSTICA

Direttrice: Barbara Sartorio

Chiesa SS.Bernardino e Rocco - Piazza Cavour

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE ore 21

“Te Deum e… non solo”

ORCHESTRA MELOS FILARMONICA, CORALE SAN SECONDO E CORO OFFICINA VOCIS

Direttore: Mario Dellapiana

Chiesa Santa Maria della Scala (Duomo) - Piazza Duomo

VENERDÌ 20 DICEMBRE ore 21

“Notte di prodigio”

CORO E ORCHESTRA MUSICA MANENS

Direttore: Andrea Damiano Cotti

Chiesa Santa Maria della Scala (Duomo) - Piazza Duomo

NATALE IN CORO E IN SCENA

Spettacoli ed esibizioni di cori e musicisti del territorio.

Ingresso libero

VENERDÌ 6 DICEMBRE ore 21

“Note di Natale”

CORALE BALDINCANTO

Direttore: Elisa Grand

Chiesa San Luigi Gonzaga - Via Trofarello 5

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE ore 20

“Cantilene di Natale”

ASSOCIAZIONE MUSICALE ISLA DE MUSIQUEROS

Direttori: Erica Bruno, Filippo Donà

Chiesa Santa Maria della Scala (Duomo) - Piazza Duomo

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE ore 21

“Concerto di Natale”

CORETTO ALPINO CAVORETTO

Direttori: Paolo Massa e Andrea Ferrero Merlino

Santuario della SS. Annunziata - Via Principe Amedeo 20

SABATO 14 DICEMBRE ore 21

“È ancora Natale”

CORO ARCO ALPINO ANA / CHIERI

Direttore: Nicola Marrone

Parrocchia San Giacomo - Strada Padana Inferiore 21

DOMENICA 15 DICEMBRE ore 16:30

“Francesco chino sulla culla del mondo”

SPETTACOLO TEATRALE

a cura di GadArt e Spettacolo

Santuario della SS. Annunziata - Via Principe Amedeo 20

DOMENICA 15 DICEMBRE ore 18

“Note di Natale”

CORALE SANTA MARIA DI NAZARETH DI PESSIONE

Direttore: Elisa Pavesio

Chiesa SS. Bernardino e Rocco - Piazza Cavour

LUNEDÌ 16 DICEMBRE ore 21

“In dulci jubilo, dal Rinascimento ai carols natalizi”

SCHOLA CANTORUM DI CHIERI – DUO PAOLO E FRANCESCA

Direttore: Francesca Idini – Soprano: Francesca Idini – Chitarra classica: Paolo Bianchi

a cura dell’Associazione Banca del Tempo

Chiesa SS Bernardino e Rocco - Piazza Cavour

DOMENICA 22 DICEMBRE ore 16

“Concerto natalizio della Verde età”

GRUPPO SOLIDARIETÀ PER LA VERDE ETÀ – CHIERI

Direttore: Francesco Piazzese

Casa di riposo “Orfanelle” – Via Tana 5

LUNEDÌ 23 DICEMBRE ore 21

“Natale in musica”

CORALE ANTONIO VIVALDI APS DI CAMBIANO

Direttore: Luisa Mazzone – Pianoforte: Gianni Conrotto – Percussioni: Riccardo Gherardi – Basso: Stefano Carrara

Santuario della SS. Annunziata - Via Principe Amedeo 20

NATALE IN MOSTRA

“TRAME D’AUTORE”

MOSTRA DIFFUSA DI FIBER ART DELLA COLLEZIONE CIVICA PER CELEBRARE I 25 ANNI DI SPERIMENTAZIONE INTERNAZIONALE D’ARTE CONTEMPORANEA A CHIERI

Porta del Tessile (Via Santa Clara 10a)

Cappella San Filippo (Complesso San Filippo, Via Vittorio Emanuele II)

Biblioteca civica (Via Vittorio Emanuele II, 1)

VENERDÌ E SABATO DALLE 15.00 ALLE 18.00 FINO AL 21 DICEMBRE 2024

Ingresso libero

M.A.C. MOSTRA ARCHEOLOGICA CHIERI

VISITA E ATTIVITÀ DIDATTICA “I GIOCHI DA TAVOLO DELL’ANTICA ROMA”

per famiglie con ragazze e ragazzi da 9/14 anni

Via Palazzo di Città, 10 (ingresso da piazza Dante, 2)

DOMENICA 15 DICEMBRE ore 16 - 19

Costo: € 5 – 6/18 anni: € 2 – 0/6 anni, persone con disabilità e loro accompagnatori: gratuito

Per info e prenotazioni: mac.archeologia.chieri@gmail.com - entro le ore 12 di venerd ì 13 dicembre 2024

StArt Gallery

Ex convento San Filippo Neri

via Vittorio Emanuele II, 63

SABATO 14 DICEMBRE ore 15-18

Ingresso libero

MUSEO DEL TESSILE

“GHIRLANDA DI NATALE”

Laboratorio a numero chiuso per bambini a cura di Lev Nikitin

Via Santa Clara, 6

MERCOLEDì 4 DICEMBRE ore 15:30

Costo: € 5 fino ad esaurimento posti

Per info e prenotazioni: www.fmtessilchieri.org - prenotazioni@fmtessilchieri.org

“CHIERI OGGI”

MOSTRA ARTISTI DEL CHIERESE

Palazzo Opesso

Via San Giorgio, 3

Concorso artistico e mostra per promuovere e valorizzare la città di Chieri

a cura dell’Unione Artisti del Chierese

DAL 21 DICEMBRE 2024 AL 31 GENNAIO 2025

Orari: da lunedì a venerdì ore 16-19, sabato e domenica ore 10.30-12.30 e 16-19

Chiuso 30, 31 dicembre e 1 gennaio

Ingresso libero

Per info: f8chieri@gmail.com – 3382264331

LE STRADE DEL NATALE

DOMENICA 8, 15, 22 DICEMBRE

ore 10-18

MERCATI STRAORDINARI

Via Palazzo di Città

8 e 15 dicembre cioccolata calda e vin brulé a cura degli Alpini ANA Chieri

22 dicembre ore 15-17 animazione musicale itinerante

DOMENICA 8, 15 E 22 DICEMBRE

BABBI NATALE ITINERANTI

a cura di Pro Chieri

DOMENICA 15 DICEMBRE

BABBO BIKE – la pedalata solidale dei Babbi Natale

Ritrovo ore 10.30 presso Eden Bar (Il Nuovo Gialdo) - Partenza ore 11.15

Quota di iscrizione con offerta libera

Il ricavato dell’evento sarà devoluto al progetto “Ospedali Dipinti” per decorare il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Chieri

a cura di Asd MontaldBike 2016

Per info 3498686387 - 3391076746

SABATO 21 DICEMBRE ore 15 fino alle 17

LA BABBAND: LA STREETBAND DEL NATALE

Percorso: partenza da complesso di San Filippo, Via Vittorio Emanuele II, Via Palazzo di Città, Casa di riposo Orfanelle e Giovanni XXIII

a cura della Filarmonica Street Band di Chieri

NATALE IN BIBLIOTECA

Biblioteca Civica Nicolò e Paola Francone

Via Vittorio Emanuele, I

Per info: biblioteca@comune.chieri.to.it - 0119428400

SABATO 7 DICEMBRE ore 10

Sezione Ragazzi

SLOW TIME, IL VILLAGGIO CHE EDUCA

Animazione per bambini e incontro di discussione per genitori e insegnanti

a cura del Centro Famiglia di Chieri e delle Scuole per l’Infanzia

SABATO 7 DICEMBRE E SABATO 21 DICEMBRE ore 16

Sezione Ragazzi

IL GIOCO DEL TEATRO

Laboratorio teatrale per famiglie con bambini fino ai 7 anni (progetto Nati per Leggere/Cultura per Crescere)

a cura di Giulia Miniati





GIOVEDÌ 12 DICEMBRE ore 17

Sezione Ragazzi

LEGGO & CREO

Lettura e laboratorio creativo per bambini e famiglie (progetto Nati per Leggere/Cultura per Crescere)

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE ore 18

Sala Conferenze

READING POETICO

di e con Valentino Fossati

SABATO 14 DICEMBRE ore 9-12

Sala Studio Roccatti

GIOCANDO S’IMPARA

il gioco come stimolo educativo e invito alla lettura (per bambini dai 7 anni e famiglie)

a cura dell’Associazione LudiChieri

SABATO 14 DICEMBRE ore 10:30

Sezione Ragazzi

IL SABATO RACCONTA…

Letture per famiglie con bambini 0-6 anni (progetto Nati per Leggere/Cultura per Crescere)

SABATO 14 DICEMBRE ore 14

Sala Studio Roccatti

LIVING LIBRARY

a cura dell’Associazione Malacatù

MERCOLEDÌ 18 E MARTEDÌ 24 DICEMBRE ore 17

Sezione Ragazzi

C’ERA UNA VOLTA…

Letture per bambini e famiglie in attesa del Natale



GIOVEDÌ 19 DICEMBRE ore 17

Sala Conferenze

SPETTACOLO DI MAGIA

a cura del mago Natalino