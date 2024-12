Stelle, palline e fili d'oro. A Torino è Natale: domani si accendono le luci nelle Circoscrizioni

A Torino è quasi Natale. A dare il via al conto alla rovescia verso il giorno più magico dell'anno sono le luminarie natalizie, che da domani tornano a splendere nelle Circoscrizioni, arricchite da una nuova installazione: una grande sfera di luce del diametro di 5 metri, che illuminerà piazza Chiaves.

“Anche quest’anno – spiega il sindaco Stefano Lo Russo – le luci di Natale usciranno dal centro per diventare protagoniste di vie e piazze nei quartieri più frequentati dalle torinesi e dai torinesi con bellissime installazioni luminose ispirate alle creazioni artistiche che nel periodo delle feste si vedono in numerose capitali europee". "Ogni anno - ha proseguito - vogliamo aggiungere una luminaria e farle ruotare all'interno del capoluogo".

Il Natale di Luce si accenderà nel fine settimana di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, con una serie di inaugurazioni a tappe, allietate dalla musica delle marching band I menestrelli di Avalon, sabato, e della Marciapè Street Band, domenica, alla presenza del sindaco Lo Russo e dell’assessora Purchia.

La mappa

Si partirà sabato 30 alle ore 17 da piazza Galimberti (Circoscrizione 8) con l’accensione di Sfere celesti, 900 sfere e altrettante cascate di luci in un’alternanza di tonalità calde e fredde. Il percorso continuerà alle 17.45 con Galassie, che illuminerà piazza Benefica (Circoscrizione 3) con i suoi 400 metri di cascate di luci calde e 60 cerchi luminosi di vario diametro. Alle 18.30 l’appuntamento è in piazza Santi Apostoli (Circoscrizione 2) per l’accensione di Universo, uno scenario di 230 sfere di luce calda e fredda di vario diametro, 16 scintille di un metro di diametro e cascate di tre metri di led bianco caldo.

L’ultima tappa del tour sarà alle 19.45 in piazza Santa Rita (Circoscrizione 2), dove sarà inaugurata una delle installazioni più apprezzate della prima edizione, il Tunnel luminoso con i suoi dodici metri percorribili di microluci led.

Domenica 1 dicembre il primo appuntamento sarà alle ore 17 in piazza Montale (Circoscrizione 5), dove l’installazione Cielo stellato splenderà con le sue 500 stelle e altrettante cascate di luci. Alle 17.45 in piazza Risorgimento si accenderanno invece le 6 comete di 12 metri, circondate da 40 scintille e 200 sfere di luce, di Stelle e pianeti.

Alle 18.30 Bouquet di fiori luminosi sarà presentato nel suo nuovo allestimento, arricchito rispetto allo scorso anno, in piazza Foroni (Circoscrizione 6) con 31 rami fioriti tridimensionali. Il tour di accensioni si concluderà alle 19.15 in piazza Chiaves (Circoscrizione 7) con l’inaugurazione di Boules de lumière, la novità di questa edizione. Al centro della scenografia una pallina di Natale di 5 metri di diametro accoglierà i visitatori al suo interno, dove potranno sedersi, scattare foto e immergersi nell’atmosfera creata da questa installazione, completata da 14 sfere luminose sospese.

Partner del progetto è Iren: per questa seconda edizione di Natale di Luce si rinnova inoltre una forte attenzione alla sostenibilità. Questo, come ha spiegato l'Amministratore Delegato di Iren Energia Giuseppe Bergesio, "grazie all'installazione di 300mila lampadine a led, con una potenza complessiva molto bassa pari a quella di circa 15 appartamenti".

Un nuovo contest fotografico

Torna anche quest’anno il contest fotografico indetto dalla Città di Torino che premia i migliori scatti alle luminarie del progetto Natale di Luce. L'iniziativa si svolgerà dal 6 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, secondo le modalità indicate nel regolamento disponibile al link del sito del Comune. Per partecipare basterà scattare una foto a una delle installazioni luminose presenti nelle Circoscrizioni, pubblicarla su Instagram utilizzando l'hashtag #nataledilucetorino e compilare il form online.