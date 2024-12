Domenica a Torino e dintorni tre gare podistiche: oltre 50 linee cambiano percorso

In programma la "Torino City Marathon", "Torino City Run" e la “Torino Half Marathon”

Domenica Torino si allaccia le scarpe da corsa. Nella mattinata e nel primo pomeriggio del 1° dicembre si svolgeranno le manifestazioni podistiche "Torino City Marathon" e "Torino City Run" con partenza ed arrivo in piazza Castello , via Roma , via Pietro Micca . Sempre lo stesso giorno si svolgerà la “Torino Half Marathon”, con partenza e arrivo da Borgaretto e percorsi che interesseranno anche i Comuni di Moncalieri, Nichelino, Beinasco e Orbassano.

Le linee che cambiano percorso

A causa dei tre appuntamenti sportivi varieranno il servizio le linee 2 – 3 – 4 – 4N , 5 FESTIVA – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 FESTIVA – 11 – 12 – 13 – 13N , 14 – 15 – 16 C.S. – 16 C.D. – 17 – 18 , 19 – 27 – 29 – 33 FESTIVA – 35 – 38 FESTIVA – 39 – 41 – 42 – 43 – 45 FESTIVA – 47 – 48 – 55 – 56 – 58B – 59 – 60 – 61 – 62 FESTIVA – 63 – 63B – 64 – 67 FESTIVA – 68 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 , 93B , Venaria Express, linee extraurbane 510 , 511 Torino–Giaveno–Cumiana. Clicca qui per conoscere tutti i percorsi alternativi.

Chiuso il parcheggio Castello

Inoltre, dalle 7.30 fino al termine delle manifestazioni, sarà chiusa l’uscita di via Viotti del parcheggio Castello. Sarà comunque possibile parcheggiare all'interno del multipiano e uscire utilizzando i restanti varchi veicolari disponibili.