Sulla terra leggeri: la proiezione del film con il cast in sala al Cinema Fratelli Marx

Lungometraggio d’esordio della regista italo-tunisina Sara Fgaier, in concorso al Festival di Locarno 2024, Sulla terra leggeri, in programmazione al Cinema Fratelli Marx fino al 4 dicembre, sarà proiettato domani, domenica 1° dicembre, alle ore 19, alla presenza in sala degli interpreti Sara Serraiocco ed Emilio Scarpa, che dialogheranno con il pubblico in un incontro condotto da Enrico Verra, coordinatore di AIACE Torino.

La serata è organizzata da Luce – Cinecittà in collaborazione con AIACE Torino e con Slow Cinema.