Grande successo a Collegno per la prima edizione de “Il Villaggio di Babbo Natale”

Doveva essere un’esperienza pilota e invece è stato un successo già dal suo debutto, con oltre 800 visitatori solo ai presepi. Domenica 1° dicembre il Centro Storico di Grugliasco ha accolta la prima edizione de “Il Villaggio di Babbo Natale” con i mercatini dei prodotti tipici natalizi e dell’artigianato d’eccellenza, i laboratori, il concerto di campane, la visita guidata con i ciceroni collegnesi e l’inaugurazione dei presepi.

“Un’atmosfera bellissima, e soprattutto una grande partecipazione da parte dei cittadini collegnesi e non. Le luci del Natale appositamente già accese sul quartiere hanno permesso di scoprire questo quartiere meraviglioso, passeggiando tra le suggestive vie del centro storico alla scoperta delle varie attrazioni previste. Non a caso abbiamo pensato a iniziative totalmente gratuite, perché davvero vivere la magia del Natale possa essere un momento possibile per tutti” commenta il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone.

“Un successo reso possibile grazie alla bellissima collaborazione che si è instaurata tra associazioni, commercianti, cittadini – spiega l’Assessore alla Cultura e al Commercio Clara Bertolo -. Per noi tutti gli eventi di questo calendario natalizio sono un successo, perché sono il simbolo della volontà comune a riuscire a raccontare al meglio il nostro territorio”.

Gli eventi non sono finiti qui: Collegno infatti si sta preparando agli eventi natalizi di questa settimana. Continua l’apertura al pubblico dei tre presepi nel Centro Storico, della mostra mercato “Presetik” in via Fiume e di “Presepi dal mondo” in Sala delle Arti. Sabato 7 dicembre dalle 15 alle 19 ci sarà “Dolce Natale…un pomeriggio con Babbo Natale” a Villa Licia, con l’arrivo di Babbo Natale. Domenica 8 dicembre invece alle 16.30 verrà acceso l’albero a Savonera e inaugurate le luminarie con le proiezioni luminose nei vari quartieri della città. Dalle 10 alle 18 appuntamento con il mercatino natalizio sul viale XXIV Maggio e dalle 15 alle 17 arriverà l’Orchestra Fiati di Collegno per uno spettacolo tutto da ballare.

Poi il gran finale: passeggiata con la banda suon di musica fino in piazza del Municipio, dove alle 17.30 verranno accesi per la prima volta il grande albero di fronte al Comune e le luminarie sulla facciata, con lo spettacolo degli artisti di strada Outdoor Arts Italia, cioccolata calda e il concerto di cori a cappella “L’una e cinque”.