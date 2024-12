Hear/T e (Non) Senti chi parla: le Gru presenta un nuovo servizio per le persone sorde

Le Gru lancia Hear/T il nuovo ed innovativo servizio di video-interpretariato simultaneo in LIS (Lingua Italiana dei Segni) che apre un nuovo canale di comunicazione, gratuito, facile e immediato, in sperimentazione dall’inizio di ottobre e oggi pienamente operativo. Con pochi clic e utilizzando un semplice QR Code la persona sorda e il personale dei punti vendita del Centro avranno a disposizione sul proprio smartphone il servizio, consentendo una comunicazione chiara e professionale, rimuovendo le barriere comunicative. Con Hear/T Le Gru prosegue così il proprio impegno verso un'inclusività autentica e pratica, che mira a rendere più accessibile l’esperienza di shopping per chi utilizza la LIS.

Il 3 dicembre, nell’atmosfera magica delle luci e degli addobbi di Natale, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità Le Gru ospita un evento in collaborazione con la Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD). Dalle 14 alle 20 il pubblico del mall, oltre a scoprire e provare il nuovo servizio Hear/T, potrà sperimentare (Non) Senti Chi Parla, un’attività interattiva che si terrà in Piazza Nord al piano terra di Le Gru. Progettata per far vivere ai partecipanti l’esperienza della disabilità uditiva e mostrare il valore della comunicazione visiva attraverso un approccio ludico e immersivo, propone ai visitatori di indossare delle cuffie e cercare di decifrare frasi osservando solo il labiale dell’interlocutore, scoprendo così come sia possibile “ascoltare” utilizzando soltanto la vista. Grazie alla collaborazione fra Le Gru e la CPD - Consulta per le Persone in Difficoltà, l'iniziativa è pensata per offrire uno sguardo sull’esperienza quotidiana delle persone sorde o ipoudenti che fanno affidamento su modalità di comunicazione alternative ed è una delle molte attività che mira a stimolare un approccio più consapevole e partecipe nel pubblico.

In Italia, la comunità sorda che utilizza la LIS, una lingua visiva basata su segni, espressioni facciali e movimenti corporei, è stimata tra le 40.000 e le 80.000 persone. Le persone sorde segnanti affrontano numerose sfide quotidiane dovute alla scarsità di servizi di interpretariato in LIS e alle difficoltà di comunicazione e interazione in contesti sociali molto dinamici, come possono essere quelli dei Centri Commerciali. Il lancio di Hear/t a Le Gru è stato voluto proprio per aiutare le persone sorde a superare le barriere durante l’esperienza di acquisto.

Per consolidare la partecipazione del pubblico del Centro ai valori della condivisione, in tutti week-end di dicembre (7-8, 14-15, 21-22) e il 23 e 24 dicembre i volontari della CPD saranno presenti con il tradizionale corner natalizio per il confezionamento dei regali, un gesto che assume anche una valenza sociale: con una donazione, i visitatori potranno sostenere l’accesso delle famiglie in difficoltà economica al nuovo Centro Diagnosi e Servizi Specialistici Personalizzati aperto a Torino, che offre percorsi di valutazione, diagnosi e assistenza continua.

Da sempre attenti alla qualità dei servizi e al benessere dei suoi visitatori, Le Gru continua a proporre al suo pubblico, grazie alle iniziative marchiate “Act for Good”, occasioni culturali, sociali, di intrattenimento e di scoperta che mirano alla costruzione di una comunità dinamica, aperta e inclusiva.